«Это жульничество в чистом виде!» В Госдуме потребовали запретить снос домов на неоформленных земельных участках

«Безобразная ситуация» с уменьшенными компенсациями переселенцам из аварийного жилья может быть учтена ко второму чтению законопроекта «о дачной амнистии». Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предполагает внесение изменений сразу в несколько федеральных законов, продляя срок легализации недвижимости до 1 марта 2022 года. С соответствующим предложением на заседании Государственной думы выступили депутаты от «Справедливой России» Галина Хованская и Валерий Гартунг.

«Сейчас идет отличная программа по переселению из аварийного жилищного фонда, – обратила внимание Хованская. – Но у нас [есть ситуации, когда] земельный участок не поставлен на кадастровый учет. Извините, что мы изымаем? В каких границах мы это делаем?» Хованская назвала такую практику «безобразной ситуацией» и заявила, что категорически настаивает на законодательном запрете на снос домов, земельные участки под которыми не сформированы и не поставлены на кадастровый учет.

«Это жульничество в чистом виде, – заявила она. – Это минимизация компенсаций гражданам. Потому что их аварийное жилье ничего не стоит, стоит земля, особенно когда речь идет о региональных центрах. В центре города очень много ветхого и практически аварийного жилищного фонда».

Предложение коллеги по фракции поддержал Валерий Гартунг. Он обратился к главе думского комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову с просьбой рассмотреть возможность включения такого запрета в законопроект о «дачной амнистии», который сегодня депутаты рассматривали в первом чтении. «Посмотрите, может быть во втором чтении можно будет и эту тему учесть, не ждать отдельной законодательной инициативы, – попросил он. – Можно во втором чтении в виде поправки внести».

Проблема с занижением компенсаций для собственников квартир в расселяемых домах остро стоит и в российских регионах, и в столице. В частности, москвичи, чьи дома попали в программу реновации, имеют право получить или равноценную квартиру, или денежную компенсацию. Наличие земельного участка в общедомовой собственности повышает стоимость жилья.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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