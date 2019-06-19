«Содрать три шкуры с садоводов!» Новый законопроект о дачной амнистии подвергся жесткой критике

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента представители фракции КПРФ раскритиковали авторов законопроекта о продлении «дачной амнистии». Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунисты заявили, что подобные инициативы направлены на то, чтобы «драть три шкуры с садового участка». Глава думского комитета Павел Крашенинников критику не принял, пояснив, что «любое право должно быть надлежащим образом оформлено».

«Недавно приняли федеральный закон о садоводстве и огородничестве, – отметил в своем выступлении депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. – Там те же условия о регистрации земельных участков и недвижимости. Цель одна – содрать три шкуры с садового участка, чтобы люди заплатили налоги по кадастровой стоимости».

При этом, как обратил внимание парламентарий, «не учитывается, что с шести соток даже на три тысячи рублей нельзя собрать урожай, а заплатить придется около 20 тысяч». «Зачем вы вносите эти законы, и почему они должны нагружать граждан дополнительными расходами?» – обратился Арефьев к авторам документа.

В ответ глава думского комитета по госстроительству и соавтор документа Павел Крашенинников заявил, что любое право собственности должно быть оформлено надлежащим образом. «Может быть, вы не хотите в период жизни заключать какие-то сделки, но мы не вечные, – сообщил он Арефьеву. – И не надо эту проблему оформления передавать по наследству».

В итоге – законопроект, продляющий дачную амнистию до марта 2022 года, депутаты приняли в первом чтении единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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