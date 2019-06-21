«Борьба за место у кормушки»: реализована антироссийская мечта Грузии

Протестные выступления в Грузии носят сугубо внутренних характер и являются следствием борьбы прозападных политических сил за «место у кормушки», а повод, который был избран для массовых выступлений, грозит полностью остановить туристический поток из России. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

«В Грузии долгое время идет противостояние радикально саакашвилевских и антисаакашвилевских сил. Понятно, что они в разной степени все более-менее прозападные, за НАТО, и так или иначе антироссийские, – пояснил он. – Это просто определенный раскол внутри элиты: одни у кормушки, другие нет, и за место у кормушки идет борьба. А кроме элиты туда вовлекается, естественно, народ, который одинаково нищий и при Саакашвили, и при «Грузинской мечте», поэтому его всегда удобно дергать, пользуясь его раздраженностью».

Как считает эксперт, повод для возмущения был ничтожным: депутат-коммунист Сергей Гаврилов не имеет никакого отношения к Кремлю, хотя и возглавляет межпарламентское сотрудничество, в связи с чем посещает множество стран мира, в том числе Кипр, Грецию, Ливан и другие. «Это межпарламентская организация и ее заседания проводятся в зданиях парламентов – где же им еще проходить. Поскольку он председатель этой организации, его сажают на место председательствующего, спикера парламента – но это, естественно, происходит не во время заседания, – отметил Матвейчев. – Когда я посещал парламент в Англии, я тоже мог зайти на место спикера и постоять там. Но это же не означает, что в этот момент я, символический русский, встал у руля английского правительства».

Ситуация с Гавриловым была использована «саакашвилевской группировкой», появилась фейковая информация и слухи, и в результате люди вышли на улицы, пояснил собеседник агентства. «Эти люди точно также могут выходить на улицы по любому другому поводу, потому что в стране действительно ужасающая нищета и безнадежность», – подчеркнул Матвейчев.

По его мнению, действия оппозиции серьезно ухудшили для Грузии экономическую ситуацию в сфере туризма, поскольку основной турпоток в эту страну шел именно из России. «Европейцы в большинстве не знают, что такое Грузия, и им легче съездить в Италию. Поэтому понятно, что с туристической точки зрения нормальный поток может обеспечить только Россия, и в последние годы этот поток начал налаживаться, – обратил внимание политолог. – Но сейчас эти люди сделали все для того, чтобы еще на год-два его затормозить. Разумеется, нормальная семья туда уже не поедет, потому что это небезопасно».

Кроме того, как считает собеседник агентства, ситуация в Грузии вскрыла лицемерие, с которым ранее в этой стране относились к россиянам. «Из-за ничтожного повода, совершенно ничего из себя не представляющего – кто-то там посидел в кресле, десятки и сотни тысяч вышли на улицу, причем с антироссийскими лозунгами, – отметил эксперт. – У нас же огромное количество русских обманывается грузинским гостепреимством. Фотографии постят, как прекрасно отдохнули в Грузии, как все дешево и как там любят Россию. И сами грузины любят рассказывать, какие они хлебосольные, гостеприимные и как любят русских, но при этом они между собой плюют в чай и приносят это русским в ресторанах. И хохочут. А если вы хотите узнать истинное отношение к русским, то прилетите в Грузию и притворитесь украинцами. Вы услышите про русских все, что захотите».

Согласно прогнозу Матвейчева, волнения в Грузии будут продолжатся, однако вряд ли приведут к смене власти. «Во время разгона протестующих – разумеется, в здание правительства толпу было пускать нельзя – естественно, применили спецсредства, в результате есть пострадавшие, – отметил он. – Теперь каждый пострадавший – жертва режима, и это станет новым поводом для того, чтобы вывести народ на улицы. Конечно, это просто так не успокоится. Я не думаю, что дойдет до смены власти. Но волнения будут».

Как уже сообщал «Новый День», триггером к массовым беспорядкам в Тбилиси стал инцидент с участием депутата Госдумы, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. 20 июня в начале заседания он сел в кресло спикера, что возмутило депутатов от оппозиционных партий. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов, а затем покинули зал.

На улицах начались акции протеста, митингующие требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию, спикер парламента, по их мнению, должен подать в отставку, а вместе с ним уйти должны главы Службы госбезопасности и МВД. Против митингующих были применены резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По официальным данным пострадали 68 человек – 38 полицейских и 30 протестующих.

Сегодня в Тбилиси начались суды над участниками акций протеста. Между тем, оппозиция анонсировала на вечер новый митинг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.19

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