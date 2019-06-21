«Зуб за зуб»: в Госдуме предложили жестко отвечать на задержания россиян за рубежом

Действовать по принципу «око за око, зуб за зуб» в ситуациях с задержанием российских граждан в западных странах предложил на заседании за круглым столом в Госдуме президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. По его мнению, подобный принцип можно использовать для вызволения из киевской тюрьмы руководителя портала РИА «Новости – Украина» Кирилла Вышинского.

«Надо отвечать. Око за око, зуб за зуб. Взяли, задержали у себя двух украинских журналистов, поменяли их на Вышинского. А пока мы будем так относиться, нас будут класть лицом на пол в аэропорту, – заявил Малькевич. – Сколько можно возмущаться, как плохо с нами поступают даже в восточных странах! Из Молдавии трижды выдворяли наших журналистов, которые ехали брать интервью у [президента страны Игоря] Додона. Их депортировали. Мы чем на это ответили? Ничем! Поэтому это продолжается раз за разом».

По его мнению, пока «мы не начнем жестко отвечать на то, что с нами делают, [ничего не изменится]». «Проблема в том, что любой наш русский человек, попавший в другой стране в беду, не может получить юридическую помощь и деньги на нее, – подчеркнул Малькевич. – У нас программиста, нашего коллегу, в Штатах посадили вообще в частную тюрьму. Его обязали даже платить за то, что он там находится».

Модератор дискуссии, глава комитета Государственной думы по международным отношениям Леонид Слуцкий признал, что «насчет принципа «око за око» мы с некоторыми коллегами, которые являются учредителями вашего фонда, можем донести высшему руководству нашей страны элемент такой реакции в некоторых особо серьезных случаях».

Как прозвучало на заседании, ежемесячно в МИД РФ поступает более полутора тысяч обращений за помощью от россиян, находящихся за рубежом. Заняться решением проблемы защиты прав соотечественников за рубежом должен будет экспертный совет при думском комитете по международном отношениям.

Напомним, Кирилла Вышинского в Киеве обвиняют в совершении госизмены и подрывной информационной деятельности против Украины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.19

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