В СовФеде отказались от совместного с Госдумой заявления по Грузии: «Страна в состоянии националистического угара»

Сенаторы Совета Федерации РФ на заседании комитета по международным делам верхней палаты российского парламента не стали вносить предложения о выработке единой позиции СовФеда и Госдумы по ситуации в Грузии. «Позиция обеих палат изложена исчерпывающим образом», – заявил председатель комитета Константин Косачев на предложение сенатора от Севастополя Ольги Тимофеевой. Положение дел в Грузии Косачев охарактеризовал, как «состояние националистического угара».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе заседания Тимофеева заявила, что ситуация в Грузии требует реакции Совета Федерации. «Наши оппоненты, скажем мягко, нарушают принципы парламентского взаимодействия, допуская все большую конфронтацию в данном направлении», – подчеркнула она.

В ответ председатель комитета напомнил о многочисленных выступлениях представителей СовФеда и Государственной думы, пояснив, что «нашу позицию исчерпывающим образом сформулировали, она очевидна и состоит в неприятии действий грузинской стороны».

Косачев напомнил, что власти Грузии на начальном этапе согласовали проведение генеральной ассамблеи МАП в Тбилиси, предоставив для проведения здание парламента. «Хотя я вспоминаю, что чуть ли не в 2013 году грузины перенесли свой парламент в Кутаиси, – сообщил он. – Я не успел это перепроверить, но у меня сомнения в том, что это полноценное здание парламента. Но это надо перепроверять».

Тем не менее, как подчеркнул Косачев, власти Грузии понимали, что отказ от проведения мероприятия либо от участия в нем каких-то представителей определенных стран обернется «колоссальным международным скандалом», поэтому «на начальной стадии от него уклонились».

«Они согласовали все процедуру, включая, разумеется, использование президиума и места, которое обычно занимает председатель парламента, и на этом этапе все шло корректно, никаких вопросов не возникало, – обратил внимание он. – А дальше уже оппозиция устроила провокацию, демарш в зале заседаний, и вот здесь власти Грузии поступили, я бы сказал, наихудшим образом. Они просто струсили, не взяли на себя ответственность за свои собственные решения, моментально от них дистанцировались и фактически отдали сначала зал заседаний на откуп этой радикальной экстремистской оппозиции, а затем фактически солидаризировались с ней в оценке России».

Председатель комитета СФ напомнил о выступлении президента Грузии Саломе Зурабишвили и назвал «совершенно адекватной, ответственной, взвешенной и оперативной» реакцию президента России.

«Когда нашу страну называют врагом и оккупантом, а наших людей, приезжающих в Грузию, называют пятой колонной, понятно, что тем самым власти Грузии самоустраняются от того, чтобы гарантировать им безопасность, – заявил он. – В такой ситуации ее можно гарантировать только через отказ от поездок в Грузию – в том состоянии, в каком сейчас находится эта страна, в состоянии националистического угара».

На уточнение Тимофеевой по поводу того, что она имела в виду «консолидированную позицию двух палат именно в плане политического заявления», Косачев ответил, что эта позиция уже сформулирована президентом России, и ни малейшего расхождения в многочисленных заявлениях других российских политиков он не увидел. «Мы обязательно будем следить за развитием этой ситуации и будем оперативно реагировать и впредь. Если потребуется оформление этой позиции в виде каких-то отдельных решений наших палат, мы обязательно к этому вернемся», – подытожил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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