Госдума разрешила Росатому заняться опасными отходами

Систему обращения с опасными отходами отдадут Росатому. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому этой госкорпорации будут переданы полномочия по сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов I и II классов опасности. При этом Росатом сможет привлекать к работе других операторов.

Заместитель генерального директора Росатома Сергей Новиков сообщил депутатам, что, по официальным данным, в РФ ежегодно образуется более 350 тысяч тонн отходов I и II класса опасности. Для нормализации работы в этой сфере правительство решило создать федеральную схему, в рамках которой компании смогут собирать такие отходы своего производства и утилизировать их. Федеральным оператором «ввиду особых требований к этой системе» предложено сделать Росатом.

Глава думского комитета по охране окружающей среды Владимир Бурматов, в свою очередь, продемонстрировал коллегам обычную батарейку, сообщив, что попадание ее в окружающую среду отравляет 20 кв метров почвы или 40 литров воды. «Это отход 2 класса опасности, она восстанавливается примерно 30-40 лет. А если в почву попадут отходы I класса опасности, это например ртутные градусники, люминесцентные лампы, то окружающая среда после этого не восстанавливается уже никогда, – подчеркнул депутат. – При этом как раз в почве в лесах, в оврагах, полях у нас эти отходы складируются. Ситуация достаточно тревожная».

Судя по его словам, в настоящее время всего 2-3% от образующихся 350 тысяч тонн идет на обезвреживание, переработку и утилизацию. Бурматов напомнил, как в Перми в канализацию сливали отходы II класса опасности и подчеркнул, что в этой сфере надо наводить порядок. «Речи не идет о создании государственной монополии, потому что в законе прописано, что сохраняются и сегодняшние участники процесса», -подчеркнул он, пояснив, что при наличии лицензии предприятия по прежнему могут сами разбираться со своими отходами. Но федеральный оператор должен будет заключить с ними договоры и включить их в федеральную схему.

Однако думской оппозиции идея наделить такими полномочиями Росатом не очень понравилась. «По логике следующим шагом будет федеральный оператор по сбору и утилизации биологических отходов, медицинских, химических, и так далее? Почему бы вам не заняться всеми опасными отходами? И какая нагрузка ляжет на граждан?», – поинтересовался депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, напомнив, что сейчас для населения продолжают расти платежи за вывоз мусора.

Представитель Росатома подтвердил, что медицинские отходы относятся «к другой области законодательства, по которой правительству и вам, видимо, придется принимать соответствующее решение». Что касается платежей за утилизацию опасных отходов, то они вырасти не должны.

«Что будет с уже накопленными опасными отходами? Таких захоронений масса», – указал представитель фракции КПРФ Алексей Куринный. «С нашей точки зрения придется выделять ресурсы из всех возможных источников, потому что госкорпорация не сможет только за счет собственных средств обеспечить обращение с накопленным вредом, если говорить о тех объемах, которые образовывались десятилетиями», – ответил Новиков.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по предварительной оценке, капитальные вложения в создание типового производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности производительностью порядка 50 тысяч тонн в год составляют порядка 5,2 млрд рублей. Для обеспечения потребностей в обязательном обезвреживании (понижении класса опасности) ежегодно образующихся отходов I и II классов опасности потребуется создание 7 межрегиональных центров. Капитальные вложения в производственную инфраструктуру составят порядка 35,82 млрд рублей.

Законопроект предполагает создание современной системы управления опасными отходами и обеспечение экологической безопасности при обращении с ними. Плату за услуги в сфере обращения с отходами I и II классов опасности предлагается определять путем государственного тарифного регулирования, говорится в пояснительной записке. Работать в качестве федерального оператора Росатом начнет через год после утверждения федеральной схемы обращения с опасными отходами, которое запланировано на 2020 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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