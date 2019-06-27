В России появятся «вечные» мировые судьи

Мировые судьи в России будут работать в своих должностях бессрочно. Соответствующий законопроект Государственная дума приняла сегодня в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предполагает не ограничивать срок полномочия мирового судьи, а уходить с должности ему придется только по достижении предельного возраста в 70 лет.

«Несменяемость судьи не означает его безответственности, – заявил представитель Верховного суда РФ Виктор Момотов, представляя законопроект. – Полномочия мирового судьи могут быть досрочно прекращены. В 2018 году к дисциплинарной ответственности привлечены 28 мировых судей, у пяти из них досрочно прекращены полномочия».

Момотов подчеркнул, что о качестве работы и профессионализме мировых судей говорит высокая стабильность принятых ими судебных решений: по статистике около 99% из них оставлено в силе.

Коммунистам инициатива Верховного суда не понравилась. В частности, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев напомнил о негативном опыте Краснодарского края. «Сегодня, к сожалению, все чаще на должности мировых судей представляют людей, у которых на момент представления их в Заксобрание есть до 80 штрафов за превышение скорости, неверную парковку и тп. Это придает авторитет судебной системе?» – спросил парламентарий. Представитель Верховного суда признал, что «такие примеры уроняют авторитет судебной власти», и предложил прекращать полномочия таких судей. «Компетенция судей вызывает большие вопросы», – подтвердил и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

Представитель фракции ЛДПР Александр Шерин, в свою очередь, поинтересовался, как новшество сможет сделать судей менее коррумпированными. «Я не говорил, что это сделает судей менее коррумпированными. Я говорил, что судья будет более независим», – заявил в ответ Момотов.

«То есть мы получаем вечного судью, который не ограничен ни возрастными рамками, ни временем пребывания в должности?» – уточнил «единоросс» Иван Тетерин. «Вечного ничего не бывает. Предельный возраст 70 лет, бывает, что судья сам уходит в отставку, бывает – мы сами прекращаем его полномочия», – заверил Момотов.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов со своей стороны напомнил о статье 120 Конституции РФ, согласно которой судья независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам. «А вы в своей пояснительной записке ставите эту независимость в зависимость от процедуры назначение. Как много судей не были переназначены и насколько это было обоснованно?» – спросил он.

«По нашим данным, порядка 26 судей не были избраны по непонятным причинам», – сообщил представитель Верховного суда. Всего в России работает более семи тысяч мировых судей.

При этом Момотов фактически признал, что в России не соблюдается провозглашенная Конституцией независимость судей. «Да, в Конституции написано, что судьи должны быть ориентированы на закон. Это ситуация, которая описана в праве, – заявил он. – Но, к сожалению, есть еще и реальная фактическая жизнь, когда судья, принимая решение, во многом зависит от тех руководителей, которые возглавляют суды, от различных обстоятельств, в том числе и от депутатов. Я не буду этого скрывать».

После этого Коломейцев вновь предложил вернуть практику выборов всех судей, в том числе и федеральных. «У нас всего 0,13% оправдательных приговоров! Это говорит о крайне репрессивной судебной системе, а если ее корпоративную солидарность взять, то у нас фактически невозможно в суде опротестовать ни одного решения», – констатировал он. «Позиция Верховного суда совершенно не аргументирована, – заявил Коломецев, подчеркнув, что состояние судебной системы тормозит развитие общества и экономики страны. – Мы категорически против этого закона».

Однако при поддержке «Единой России» законопроект, предложенный Верховным судом, был принят в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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