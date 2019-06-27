В Госдуме решили объявить войну электронным сигаретам

Экс-главный тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев призвал правительство и коллег по парламенту оперативно решить вопрос с принятием закона, ограничивающего использование электронных сигарет. В частности, отметил он, такие устройства следует приравнять к обычным сигаретам, запретить курить их в общественных местах и продавать несовершеннолетним.

«Масштабы потребления табака в нашей стране и их последствия просто ужасают, – заявил Газзаев. – В нашей стране 44 млн курящих людей, это фактически треть населения. По расчетам Минздрава, около 16% смертей в РФ связано с потреблением табака. Ежегодно у нас от последствий курения умирает около 300 тысяч человек, практически исчезает один город».

Депутат напомнил, что в июне 2013 года в России вступил в силу федеральный «антитабачный» закон, и уже заметны результаты в сфере борьбы с курением традиционного табака. Однако сейчас из-за электронных сигарет под угрозой оказались все эти достижения. «Сегодня мы уже сталкиваемся с новыми формами и видами потребления вредных веществ, такими, как электронные средства доставки никотина, – сообщил он. – Эти устройства приобретают все большее распространение, поскольку нет никаких ограничений и запретов».

Газзаев обратил внимание, что на рассмотрении в Госдуме уже не один год находится шесть законопроектов, направленных на борьбу против электронных курительных устройств. «Получается так, что электронные системы доставки никотина государство обложило акцизными сборами еще в 2016 году, а навести порядок с их потреблением не может до сих пор», – констатировал парламентарий.

В то же время Газзаев привел данные Минздрава, согласно которым почти 9% подростков от 13 до 15 лет используют электронные сигареты. «Это данные на 2016 год, сейчас положение гораздо хуже», – заявил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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