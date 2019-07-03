Грузия под колпаком США: Тбилиси идет по пути Киева

Грузинское руководство находится «под колпаком» США и идет на обострение отношений с Россией вопреки интересам своего народа. Как считают эксперты, страну может ждать повторение «украинского майдана», однако для Тбилиси экономические и социальные последствия будут более плачевными, чем для Киева. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на пресс-конференции в Москве.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики обратил внимание, что после 2008 года Россия делала первые шаги навстречу Грузии. В результате – даже в условиях отсутствия дипотношений ситуацию удалось нормализовать. «Это были и полеты, и визовые послабления, и налаживание торговли, в которой Грузия нуждалась», – сказал он.

При этом Хомерики подчеркнул, что провокация и бурные антироссийские выступления, которые прокатились по Грузии в последние дни, связаны с тем, что конфликт все это время «тлел». «Дело в том, что в Грузии до сих правят Соединенные штаты Америки, посольство Америки. В каждом министерстве сидит их консультант, без их требования ничего не делается. Они постоянно накаляли эту ситуацию», – заявил он.

«Они (США) заметили, что два-полтора миллиона российских туристов едут, россияне скупают квартиры, налаживают бизнес, строят виноградники… Конечно, их напугало, что сближение будет, потому что народы и так тяготели и тяготеют друг к другу. Эта провокация была кстати, ее, конечно, ждали и подхватили те саакашисты, которых США оставили в Грузии», – отметил Хомерики.

По его словам, в антироссийских акциях в большинстве своем участвовала радикально настроенная молодежь, которая не знает ни Россию, ни историю своей страны, и не понимает, какие последствия для экономики Грузии повлечет полный разрыв с Россией. «Это была часть проплаченных по $20 ребят, которых мало интересует экономика Грузии или судьба страны. И из-за безответственных заявлений президента Грузии, которая должна была думать о народе, о судьбе страны и том, что вызовет ее слово, они почувствовали поддержку и попытались сделать полностью эту революцию цветную, «голубую»…» – сказал он.

По его оценке, 70-80% населения Грузии хотят дружить с Россией. «Они понимают, что США просто используют Грузию геополитически, и не имеют ни интереса, ни уважения к грузинскому народу», – подчеркнул он.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» также напомнил, что в 2021 году завершается срок действия столетнего Карсского договора, и Турция может претендовать на Аджарию – район на юго-западе Грузии, который ранее входил в Османскую империю. «И здесь опять все будет зависеть от позиции и роли России», – считает Хомерики.

Он пояснил, Москва, которая заинтересована в Грузии не столько экономически, сколько геополитически, должна все же использовать мягкую силу. «России нужно немного поучиться и брать пример с Америки, которая везде взращивает свои НКО, которые это все и вытворяют. Если есть интересы в Грузии, надо и здоровой части населения, и тем деятелям, которые хотят стабильности на российских границах, помогать», – подчеркнул он.

В связи с этим Хомерики призвал Россию не душить отношения между дружественными народами и даже отказаться от решения об отмене авиасообщения. «Отмена авиасообщения бьет по всем – по почти миллиону грузин, которые проживают в России и которые не смогут съездить на Родину в срочных случаях, по русскому населению, которое хочет ехать в Грузию. Может быть, стоит как-то эту позицию смягчить. И я бы очень бы попросил, чтобы не было перекосов», – предложил он.

«Кто-то хочет выслужиться, кто-то хочет заработать. Например, тем, кто провести персики-яблоки, на границах устраивают дополнительно двойную плату, уже начали с вином – каких-то микробов нашли. Я понимаю, что у России должны быть методы наказания, но, может быть, смягчить адресность на тех, кто это допустил это, и позволить в этом плане народу дышать», – считает Хомерики.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров со своей стороны высказал мнение, что Россия, напротив, должна говорить с Грузией на языке санкций. Он напомнил, что Москва много раз закрывала глаза на действия Украины, но в итоге это привело к трагическим событиям.

«Если из этих 70% (лояльного к России населения Грузии) хотя бы 1% осудил бы происходящее... Мы знаем, к чему приводит такое молчание. Вот на Украине тоже молчали, не хотели обидеть националистов, а теперь они гоняют население. Моя точка зрения, надо ограничить торговые отношения. Пока страна не почувствует, что она потеряла, они не поймут. Мы в свое время тоже прощали все Украине, в итоге получили что? К примеру, рынок вина в России – это ниша заполняется мгновенно – чилийскими французскими, у нас свои вина хорошие – об этом должно думать руководство Грузии», – считает Джабаров.

По его оценке, для Тбилиси разрыв с Россией может быть еще более тяжелым, чем для Киева. «Цель провокаций точно такая же – оторвать Грузию как можно дальше от России. Если грузинское руководство не найдет в себе силы это остановить, Грузию ждут такие же потрясения, как на Украине. Но, учитывая масштабы страны, ее потенциал значительно ниже и последствия могут быть очень тяжелыми», – сказал он.

Хомерики со своей стороны отметил, что все эти дни в Грузии параллельно собирались и «здоровые силы, правильная оппозиция», которая старалась не дать ситуации дальше развиться. «Другое дело, что пресса это не доносит – ни официальная, ни та, которая есть у провокаторов. Голоса народа не слышно, у них нет ни рупора, ни СМИ, ни оргресурса, чтобы выразить свое мнение и поддержать Россию», – сказал он.

Так или иначе, согласно прогнозу заведующего кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Ивана Сурмы, конструктивный диалог Москвы и Тбилиси возможен только через несколько месяцев, когда стихнет накал страстей. «В районе месяца будут колебания, попытки использования ситуации для разрыва и разрушения взаимоотношений. В дальнейшем разум должен восторжествовать. Несколько месяцев потребуется, чтобы как-то минимизировать последствия от этой ситуации, которая была запущена извне», – считает он.

Сурма подчеркнул, что со стороны Грузии должно быть принято политическое решение, и обратил внимание, что Тбилиси уже попытался отыграть назад ситуацию. «Прошло несколько дней после провокации и уже последовало заявление президента Грузии: граждане России, приезжайте к нам, у нас спокойно, возвращайтесь. История знает много примеров, когда часть взаимоотношений сходила на нет, а когда находился некий консенсус, политическая воля, – отношения восстанавливались. Конечно, существенная часть будет зависеть от внутриполитической ситуации», – сказал он.

Хомерики также согласился, что грузинская сторона должна начать исправлять ситуацию. «Я бы ждал от руководства Грузии, что они сделают определенный реверанс в сторону России, грузинскому руководству надо найти мужество и смелость сделать это», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.19

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