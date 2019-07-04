Вредно и опасно: в Минприроды поступил отчет о мусоросжигательных заводах

Строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье жестко раскритиковали ученые Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ). Сжигание несущественно сократит объем отходов, зато «качество» мусора серьезно ухудшится. Анализ проектов ученые провели по заданию Минприроды, пишет «Коммерсантъ».

В Институте выяснили, что МСЗ в Подмосковье будут использовать «устаревшую трехступенчатую очистку», хотя оператор по мусоросжиганию «РТ-Инвест» заявлял, что запуск подмосковных заводов станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующиеся сфере обращения с отходами». В отчете ученые указали, что сжигание мусора уже не является современным методом обращения с ТКО: в частности, объем мусора уменьшится всего на 30%, а при его сжигании образуется зола и шлак, которые из-за диоксинов в Институте назвали высокотоксичным мусором, который относится к первому классу опасности.

«Если старые европейские исследования показывали относительную безвредность мусоросжигания, то сейчас в Европе призывают отказываться от этого», – пояснил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Еще в 2017 году в коммюнике Еврокомиссия подчеркивала несовместимость развития вторичной переработкии сжигания отходов, отмечая, что в ряде стран повышаются налоги на мусоросжигание и вводится мораторий на строительство новых МСЗ. Заводы плохо влияют на окружающую среду – к примеру, в Нидерландах и Бельгии под запрет попало молоко от коров, которые питались растительностью на территорий около МСЗ.

При этом на четырех подмосковных заводах планируется применять устаревшую трехступенчатую очистку, хотя сам поставщик этой технологии на своих зарубежных предприятиях установил пяти- и шестиступенчатую систему.

Ранее идея строительства МСЗ вызвала бурю недовольства жителей Подмосковья – люди выходят на митинги и пытаются запретить стройку через суды. Идея со сжиганием мусора не понравилась и экологическим организациям, которые уже создали коалицию против МСЗ. В нее вошли «Гринпис России», движение «Раздельный сбор» и общественники из ЭКА, а также ряд политических партий.

Построить четыре МСЗ в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске планируется к 2022 году. Каждый из них рассчитан на сдигание 700 тыс тонн отходов в год, это должно покрыть потребности региона в обращении с ТКО. МСЗ на 550 тыс тонн мусора в год предполагается возвести и в Татарстане.

Оператором проекта выступают подконтрольные «РТ-Инвест» АГК-1 и АГК-2, а партнером стала японская Hitachi Zosen Inova – именно эта компания предоставила российскому оператору саму технологию сжигания мусора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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