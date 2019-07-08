Жириновский: Россия рухнет через 20 лет

Ввести обязательное измерение интеллекта граждан по всей стране и изменить модель развития России призвал сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросам развития цифровой экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик также раскритиковал идею запрета российским школьникам пользоваться смартфонами, и заявил, что нынешних условиях Россия способна «протянуть» не больше 20 лет.

Как считает Жириновский, переход на цифровую экономику даст стране возможность «сделать шаг вперед, догнать и перегнать» конкурентов. «Мы можем стать передовой страной. Это то, о чем мечтали коммунисты – чтобы было общество, где будет изобилие, – заявил он. – Цифровая экономика позволит сделать то, о чем мечтало все человечество».

При этом, как подчеркнул лидер ЛДПР, переход на цифровую экономику несет за собой определенные риски – в частности, это создаст новые миграционные потоки. «Демократия такова, что не сможет остановить новые потоки мигрантов. Что будет с Европой? Африканизация Европы произойдет. Резкая цифровизация превратит мир в пороховую бочку. Вы помните, что делали английские ткачи, когда появились первые станки? Они их ломали, потому что теряли работу».

При этом сейчас в России ситуация такова, что «через 20 лет страна рухнет при такой экономике». «Нужно обязательно вводить измерение интеллекта по всей стране», – предложил парламентарий. Он также напомнил о проекте «Лидеры России» – который, по его оценке, двигается достаточно тяжело и долго. «Их же собрать нужно – семинары, курсы, экзамены, годы пройдут, пока их выделят. Соберите все данные о них, они ж на работе сидят – внесите в компьютер, и он выдаст вам все», – отметил Жириновский, предложив для начала проанализировать с помощью компьютерных программ речи всех выступающих на парламентских слушаниях в Госдуме. «Словарный запас, скорость выступления, эмоциональное влияние, чье выступление показало максимальный уровень интеллекта, количество поднятых вопросов и тем!» – пояснил он.

Вместе с тем Жириновский напомнил о проблемах в российском образовании, предложив увольнять учителей, которые не могут заинтересовать детей и увлечь их. «Учителя, говорят, не справляются, избивают учеников. Почему? Не подходят они, не хотят ученики их слушать. Я дал образцовый урок в одной из школ. Можете так преподавать? Не можете – уходите из школы!» – заявил политик.

«Сейчас мы хотим запретить мобильники. Это же чудовищно! Это нормальное состояние – у него рядом смартфон, он может посмотреть, отправить сообщение. Не запрещайте мобильные телефоны, а выгоняйте учителей, которые не могут преподавать! А мы с техникой начинаем бороться. Не будет он слушать, он будет сидеть, тупо смотреть на глупого учителя и ничего не будет делать», – предсказал Жириновский.

Причина такого положения дел в экономике и социальной сфере страны – в перевернутой модели развития, считает парламентарий. «Все идет сверху. Не пойдет так прогресс. Там, на Западе – все снизу, а сверху только раздают им деньги за это. А у нас все сверху – не захотят министры, наши не будет цифровой экономики. Захотят запретить смартфоны – не будет телефонов в школах. Надо, чтобы развитие шло снизу», – подытожил лидер ЛДПР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан». / В Москве полиция закрыла «теневую обналичку» с миллиардным оборотом. / Большинство россиян выступают за обязательную регистрацию брака. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»