«Какие-то ушлепки»: Грузия разорвала ностальгическую «нить» с Россией

Провокация-оскорбление, которую осуществил грузинский журналист Георгий Габуния, в нецензурных выражениях раскритиковавший президента РФ Владимира Путина, должна поставить крест на эксплуатации ностальгии по «братской Грузии». Как сказал в интервью РИА «Новый День» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, ждать рациональных действий от государства «с неокрепшей национальной психикой» не приходится.

Комментируя скандальный инцидент, который произошел минувшей ночью, когда Габуния во время прямого эфира на телеканале «Рустави 2» на русском языке обратился к президенту РФ, используя в своей речи нецензурную брань, Мартынов подчеркнул, что Москва не должна реагировать на такую «поразительную глупость со стороны грузин». «Я считаю бессмысленным и глупым обсуждать это в российском медиа-пространстве. Для этого и реализована эта провокация, чтобы мы сейчас тратили свое время, эмоции. Раз мы ее обсуждаем, стало быть, провокация удалась. Это поразительная глупость со стороны грузин. Это сделали просто какие-то ушлепки – категория людей вне национальных культурных, географических определений. У нас что ли таких нет? Вспомните одно известное радио – там матом не ругаются», – сказал Мартынов.

«Конечно, один ушлепок не может отражать мнение всего маленького, но гордого грузинского народа. Но, как мы понимаем, это явление явно неслучайно. Понятно, что достаточно аудитории есть и у того телеканала, и этого персонажа. Это у них что-то с головой, я имею в виду в целом», – считает эксперт.

По его оценке, происходящее – «абсолютно искусственная история», которая принимает такие гротескные масштабы. «И от того, что она искусственная, естественно, она требует крайней экзальтации – то, что и продемонстрировал этот «габуния» – с маленькой буквы. Это нарицательное явление, в таких единицах должно измеряться подобное явление «один габуния», «два габуния», – заявил Мартынов.

Политолог пояснил, что современная Грузия – «не та Грузия, которую мы ностальгически вспоминаем» по советскому прошлому. «Вот в чем проблема: Грузия так и не стала Грузией, хотя мы все, Россия, старались это сделать. Они остались местечковыми, провинциальными людьми, разрозненными различными диалектами, они народом так и не стали и не станут никогда», – подчеркнул эксперт.

«Грузия – это маленькая империя. В этом смысле она так и не сложилась, как единой государственно. Просто в свое время для удобства управления эту территорию назвали Грузией, а людей, которые там проживают – грузинами. Но они все очень разные – там полсотни народностей или национальностей, как они считают. И в общем и целом, грузинами как нацией они не стали и не станут. Там всегда, с одной стороны, будут такие «габунии», а с другой – герои, как Кантария (Мелитон Кантария – герой Советского Союза, водрузивший знамя победы над Рейхстагом)», – считает Мартынов.

По его мнению, Грузия проходит тот же путь, что и Украина. «В определенном смысле, это похожая история – похожая искусственно имперская национальность была придумана для Украины, только там масштаб географический и территориальный побольше, а так в общем – суть одна и та же. Неспроста, многие деструктивные процессы – в элементах, в словах, в этапах большого пути – практически идентично протекают в обществах, что на Украине, что в Грузии. Украина же тоже населена большим количеством разных людей, но украинцами они так и не стали», – обратил внимание эксперт.

Как полагает Мартынов, именно от этого понимания Россия должна отталкиваться при формировании политики в отношении Грузии. При этом эксперт выразил уверенность, что на торговых отношениях между Россией и Грузией теперь будет поставлен крест. «Дипломатических отношений у России и Грузии нет. То, что последние годы наметился некий осторожный диалог, связанный и с туристический потоком, возвращением грузинских товаров на российских рынок, – очевидно, что на этом будет поставлен крест. Дело не в санкциях. Это (торговля и туризм) с нашей стороны было большой любезностью, у нас нет необходимости в грузинских товарах и услугах», – отметил Мартынов.

Эксперт прогнозирует, что нынешнее грузинское руководство в обозримой перспективе не сможет урегулировать ситуацию. «Ждать рациональных действий от людей с такой неокрепшей национальной психикой не приходится», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», вечером 20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты. Поводом для этого стал случай с участием депутата Госдумы, главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания сел в кресло спикера парламента Грузии. Это возмутило оппозиционных грузинских депутатов. В результате заседание было сорвано, а в Грузии начались массовые антироссийские выступления. Митингующие обвинили Россию в агрессии и требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности Грузии. Также участники протестов требовали проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. В результате столкновений с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В ночь на 8 июля Габуния в прямом эфире программы «P.S.» телеканала «Рустави 2»допустил нецензурные высказывания о Путине и его покойных родителях. Это вызывало акции протеста возле здания телекомпании. Протестующие угрожали ворваться внутрь, и бросали в здание различные предметы, в том числе яйца и бутылки с водой, и потребовали извинений и закрытия канала. Участники акции заявляли, что «Рустави 2» «объявил войну, однако общество желает жить в мире».

Власти Грузии осудили нецензурные высказывания в адрес российского лидера. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника «Рустави 2» оскорбительным и «направленным против страны». Грузинский премьер Мамука Бахтадзе счел заявления телеведущего провокацией. Вещание телеканала было приостановлено на несколько часов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.07.19

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