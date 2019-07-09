Счетная палата отчиталась в Госдуме: проблем очень много

Счетная палата РФ по результатам работы в 2018 году передала в следственные органы 120 материалов проверок, по их итогам возбуждено 40 уголовных дел. В этом году одним из основных вопросов для аудиторов станет изучение ситуации с объектами незавершенного строительства. Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», заявил глава счетной палаты Алексей Кудрин, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о работе своего ведомства.

Глава контрольного ведомства сообщил, что основная доля нарушений пришлась на сферу государственных закупок. По его словам, 75% нарушений связаны с обоснованием заказчиком цены контракта. «Совершенствование ценообразования при формировании тендеров должно быть сейчас в фокусе внимания», – подчеркнул Кудрин.

Кроме того, по оценке Счетной палаты, в России очень высоки затраты на содержание контрактной системы и проведение самих закупок. «Нужно упрощать эту систему, в век цифровизации эти возможности есть», – считает Кудрин.

Он также обратил внимание на результаты проверки строительной отрасли. В частности, в Северо-Кавказском федеральном округе аудиторы обнаружили около 4 тысяч объектов незавершенного строительства общей стоимостью примерно в 100 млрд рублей, при этом больше тысячи из них начали строить около 10 лет назад.

«Анализ ситуации с незавершенным строительством идет по всей стране, это станет нашим приоритетом», – подчеркнул Кудрин, отметив, что Счетная палата считает необходимым усиление ответственности за остановку строительства объекта и потерю тех средств, которые были на него пострачены.

Экстренные меры, по словам главы Счетной палаты, требуются и в сфере обеспечения жильем детей-сирот. «168 тысяч имеют право на жилье, но не получили его. Ситуация плачевная, по сути можно получить жилье только по решению судов. Нужны системные меры. Мы предложили их разработать и уже не раз встречались по этому поводу в правительстве», – сказал глава Счетной палаты.

Актуальной темой в свете начавшейся «мусорной реформы» стала и экология. Счетная палата в июле открыла «горячую линию» на своем сайте, на которую принимает сообщения жителей регионов страны о самых острых экологических проблемах и собирает мнения о ходе мусорной реформы. За неделю поступило больше 2 тысяч обращений, отметил Кудрин. «В лидерах пока обращения из Московской и Челябинской областей», – сообщил он, отметив, что в самых проблемных регионах будут проведены проверки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

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