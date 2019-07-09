«Пока эти сволочи будут у власти…»: Грузия на грани самоуничтожения

Обострение националистических настроений может уничтожить Грузию. Как считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев, грузины сейчас оказались заложниками своей политической системы и рискуют оказаться за гранью нищеты, как большинство африканских стран. В интервью РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что Россия должна проводить максимально жесткую линию по отношению к Тбилиси, чтобы другие соседи понимали – в ответ на любую провокацию Москва ответит максимально категорично.

Матвейчев обратил внимание, что мировая история хранит множество примеров, как губительно сказывается на судьбе народа приход к власти националистов. «Кажется, что националист – это тот, кто любит свой народ. Но всегда все националисты являются врагами собственного народа – это сказал еще Сталин. Именно националисты развалили Византийскую империю, когда греки в многонациональной стране начали говорить, что они самые крутые. Националисты развалили Австро-Венгерскую империю, когда немцы начали говорить в многонациональной стране, что венгры, цыгане, славяне – второй сорт, а мы, немцы, самые крутые. Националисты развалили Османскую империю, когда турки, так называемые «младотурки» (представители политического движения, продвигавшие либеральные реформы), стали говорить, что они самые крутые, а сирийцы, армяне – вообще никто, когда устраивали геноцид, резню, гонения», – сказал Матвейчев.

Политолог отметил, что Грузия уже столкнулась с негативными последствиями национализма. «Осетины и абхазы тоже не хотят с ними жить», – констатировал он.

Эксперт также обратил внимание, что страны с доминирующей националистической идеологией, рано или поздно, теряют экономические и политические связи и оказываются на грани нищеты и уничтожения. «Дальше хуже – националисты доводят свои страны до нищеты, потому что никто не хочет с ними общаться. Они и Украину довели до нищеты, и Грузию теперь. И пока эти сволочи будут у власти, грузины будут заложниками и находиться в этой полной нищете», – считает Матвейчев.

В этой связи он также подчеркнул, что обострение отношений между Россией и Грузией, в результате которого Москва запретила на авиасообщение и готовится ввести эмбарго на грузинские товары – очередное доказательство пагубного курса нынешнего руководства Тбилиси. «Экономике России грузинская экономика совершенно не нужна. Все, что нам может предложить Грузия, – мы без этого можем абсолютно нормально жить. Более того, даже не заметим, если этого не будет. Нужно ввести максимально жесткие санкции, пусть они там в них потомятся лет пять, – посмотрим, как дальше будут себя вести. Наглецов надо учить, хамов – надо наказывать», – уверен эксперт.

При этом, как считает политолог, Тбилиси наверняка продолжит провокации. «Сейчас они могут делать, все что угодно, и заходить максимально далеко в своих провокациях, до тех пор, пока не дойдут до самого дна и еще дальше. Они могут и дальше продолжать свою безобразную политику, пока у них вообще не будет ни одного туриста, доведут до очередных столкновений, революций, до нищеты африканских стран. Потом будут называть себя бедной, но гордой страной», – сказал Матвейчев.

По оценке эксперта, ужесточение политики Москвы в отношении Тбилиси частично стало следствием провокации, на которую пошел один из грузинских националистов, телеведущий Георгий Габуния, в нецензурных выражениях раскритиковавший президента РФ Владимира Путина. Матвейчев полагает, что эти высказывания не были произнесены с заботой о народе, а стали попыткой «оседлать» волну протестов. «Оценивать это (провокацию) можно с точки зрения его личной популярности. Учитывая настроения в грузинском обществе, он (Габуния) решил использовать это как свой личный драйв. Он – журналист, медийщик, он четко понимал, если он сделает этот выпад, он будет во всех СМИ на некоторое время национальным героем. А если кто-то начнет его щемить, он окажется еще и жертвой. Он рассматривал это для того, чтобы сделать личную политическую карьеру», – считает эксперт.

По мнению Матвейчева, Габуния сделал это «максимально подлым способом». «Ты можешь, конечно, материться, но, если бы ты был настоящим мужчиной, то подошел бы лично к Путину и это сказал. Я думаю, что Путин, имеющий восьмой дан по дзюдо, в течение 30 секунд все объяснил бы этому человеку, сделал его инвалидом», – сказал Матвейчев.

«Все понимают, что это дешевая моська, он прячется где-то далеко, на расстоянии, изрыгает свои проклятья и ведет в этом смысле себя, как конченный трус и подонок. Этого не понимает только разгорячённая толпа», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», вечером 20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты. Поводом для этого стал случай с участием депутата Госдумы, главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания сел в кресло спикера парламента Грузии. Это возмутило оппозиционных грузинских депутатов. В результате заседание было сорвано, а в Грузии начались массовые антироссийские выступления. Митингующие обвинили Россию в агрессии и требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности Грузии. Также участники протестов выступили за досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. В результате столкновений с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В ночь на 8 июля Габуния в прямом эфире программы «P.S.» телеканала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания о Путине и его покойных родителях. Это вызывало акции протеста возле здания телекомпании. Протестующие угрожали ворваться внутрь, и бросали в здание различные предметы, в том числе яйца и бутылки с водой, и требовали извинений и закрытия канала. Участники акции заявляли, что «Рустави 2» «объявил войну, однако общество желает жить в мире».

Власти Грузии осудили нецензурные высказывания в адрес российского лидера. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника «Рустави 2» оскорбительным и «направленным против страны». Грузинский премьер Мамука Бахтадзе счел заявления телеведущего провокацией. Вещание телеканала было приостановлено на несколько часов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.07.19

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