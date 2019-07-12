Анатолий Вассерман предупредил о новых «пропагандистских истериках» Тбилиси: Саакашвили рвется к власти в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет вернуться к власти в родной республике, окончательно разорвав отношения между Тбилиси и Москвой. Как считает известный интеллектуал, политтехнолог, телеведущий Анатолий Вассерман, Россия должна быть готова к новым «пропагандистским истерикам» Тбилиси. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

По оценке эксперта, новый кризис в отношениях между бывшими братскими республиками выгоден для Запада. «Это понадобилось тем, кому выгодно ослабление России. Это, прежде всего, Соединённые Государства Америки, ещё в конце 1950-х годов постановившие в нескольких директивах своего Совета национальной безопасности, что должны обеспечить отсутствие в мире сил, способных не выполнить какое бы то ни было пожелание СГА», – подчеркнул Вассерман.

При этом он отметил, что, вероятнее всего, Вашингтон сейчас снова действует через бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В частности, по его мнению, за провокацией грузинского тележурналиста Григория Габунии, который в эфире «Рустави 2» в нецензурных выражениях обратился к президенту РФ Владимиру Путину, стоит именно Саакашвили.

«За ней (провокацией) вполне очевидно стоит Саакашвили. Он за 10 лет после возглавленного им государственного переворота загнал республику в долги, неподъёмные для ближайших двух-трёх поколений. И сейчас хочет вернуться во власть под предлогом, что после его ухода лучше не стало. Для него и его подельников – чем хуже, тем лучше», – считает Вассерман.

В то же время эксперт выразил уверенность, что грузинское руководство и основные интересанты волнений не решатся на реальные радикальные действия. «Если собака лает – она не кусается. Военные провокации – вряд ли: армия помнит, как Саакашвили погнал её на разгром Пятидневной войны. А вот пропагандистских истерик будет ещё много», – полагает он.

По мнению Вассермана, сейчас Кремль не в состоянии соревноваться с Западом в использовании «мягкой силы» для решения «грузинского вопроса», поэтому для Москвы лучшей тактикой была бы демонстрация преимуществ, которые Грузия может получить, сотрудничая с РФ. При этом он подчеркнул, что речь не должна идти только о благотворительности.

«Мягкая сила – перчатка на железной руке. Мы не можем подкупать чиновников у соседей. СГА, владеющие долларопечатным станком, способны заплатить больше. Но мы можем дать другим народам взаимовыгодное взаимодействие. Или не дать, если они хотят односторонние преимущества», – сказал он.

Комментируя напряженную ситуацию в отношениях между РФ с бывшими республиками СССР, Вассерман отметил, что это связано с ухудшением экономической ситуации в государствах на постсоветском пространстве и личными амбициями их лидеров.

«Это обусловлено противоречием между резким ухудшением положения народов, отколовшихся от большой России, к моменту развала именуемой СССР, и желанием вожаков этих народов побыть независимыми от РФ хотя бы ценой зависимости от наших общих противников», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», вечером 20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские протесты. Поводом для этого стал скандал с участием депутата Госдумы, главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера парламента Грузии. Это возмутило оппозиционных грузинских депутатов. В результате заседание было сорвано, а в Грузии начались массовые антироссийские выступления. Митингующие обвинили Россию в агрессии и требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности Грузии. Также участники протестов выступили за досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. В результате столкновений с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В ночь на 8 июля Габуния в прямом эфире программы «P.S.» телеканала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания о Путине и его покойных родителях. Это вызывало акции протеста возле здания телекомпании. Протестующие угрожали ворваться внутрь, и бросали в здание различные предметы, в том числе яйца и бутылки с водой, и требовали извинений и закрытия канала. Участники акции заявляли, что «Рустави 2» «объявил войну, однако общество желает жить в мире».

Власти Грузии осудили нецензурные высказывания в адрес российского лидера. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника «Рустави 2» оскорбительным и «направленным против страны». Грузинский премьер Мамука Бахтадзе счел заявления телеведущего провокацией. Вещание телеканала было приостановлено на несколько часов.

Москва, Мария Вяткина

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