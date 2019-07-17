Госдума решила, что делать в России с самыми опасными отходами

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно приняла законопроект, разработанный Минприроды РФ об отходах 1 2 классов опасности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предполагает создание федеральной схемы по обращению с такими отходами, а также устанавливает правовую основу для работы единого Российского экологического оператора.

Как отметил представлявший законопроект глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов, документ направлен на упорядочение обращения с самыми опасными отходами. «Таких отходов 350 тыс тонн в России образуется ежегодно, при этом всего 2-3% утилизируется как положено, все остальное просто оказывается в природе», – уточнил он.

Законопроект поддержали все политические фракции. Правда, либерал-демократ Кирилл Черкасов подчеркнул, что «ЛДПР настаивает на том, чтобы очень внимательно посмотреть федеральную схему, которая готовится, и те инфраструктурные проекты, которые планируется построить на территории РФ, должны иметь полный контроль со стороны общественных организаций и экспертов».

Законопроект был принят в третьем чтении 364 голосами «за» при одном «против».

Документ предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об отходах производства и потребления» и «О Государственной̆ корпорации по атомной энергии «Росатом». В пояснительной записке сказано, что в России предлагается создать федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности, соблюдение которой будет обязательным условием осуществления деятельности для всех участников обращения с такими отходами. Кроме того, определен должен быть федеральный оператор по обращению с такими отходами. Предполагается, что эту обязанность возьмет на себя госкорпорация «Росатом».





Москва, служба информации РИА «Новый День»

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