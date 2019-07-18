«Ход конем»: «бензиновая» поправка правительства РФ станет отдельным законопроектом

Скандальный законопроект о стимулировании добычи редких металлов, в который правительство РФ пыталось вставить поправку, регулирующую цены на бензин, сегодня принят Госдумой во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спорные изменения из проекта закона исчезли, но их планируется утвердить отдельным законом.

Как заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, поправка, против которой восстали ранее депутаты, из документа удалена. «Все вынесено в отдельный законопроект, который внесен группой депутатов и будет рассматриваться сегодня отдельно в первом чтении», – сообщил он.

Макаров заверил, что в тексте поправок остались только те, что непосредственно связаны с добычей редких металлов.

Законопроект был принят при 359 голосах «за», одном против и одном воздержавшемся.

Отдельный законопроект, в который вошли «бензиновые» поправки правительства РФ, в Госдуму 12 июля внес сам Макаров с группой соавторов. В повестке дня он значится вторым в группе законопроектов первого чтения – после законопроекта лидеров всех фракций о пониженной ставке НДС для плодово-ягодной продукции.

Напомним, 10 июля Госдума вернула в комитет по бюджету спорную поправку к этому законопроекту, которая в корне меняла его концепцию. В документ, который был призван стимулировать добычу редких металлов, внезапно ко второму чтению попала правительственная поправка, регулирующая цены на топливо, включая авиакеросин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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