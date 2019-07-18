Госдума не разрешила иностранным лабораториям исследовать российские пестициды

Сегодня нижняя палата российского парламента сняла с рассмотрения во втором чтении законопроект о признании исследований пестицидов, полученных в иностранных лабораториях. Причиной стал отказ принимать РФ в международную Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», отклонить законопроект рекомендовал думский комитет по охране здоровья. Выступая сегодня на пленарном заседании, его представитель Александр Петров напомнил, что весной прошлого года Госдума приняла в первом чтении этот правительственный законопроект. «В связи с тем, что Организация экономического сотрудничества и развития по собственной инициативе приостановила присоединение Российской Федерации к данной организации, в настоящее время правовые основания для дальнейшего рассмотрения этого законопроекта, по мнению комитета по охране здоровья, отсутствуют», – сказал Петров. Он заверил, что правительство РФ с этим согласно и предлагает снять с рассмотрения законопроект.

Проект закона был отклонен единогласно 364 депутатами.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пока иностранные лаборатории по федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не могут давать оценку опасности таких веществ для человека и окружающей среды. Однако в федеральном законе «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» предусмотрена возможность признания результатов неклинических лабораторных исследований пестицида, полученных в иностранных испытательных лабораториях, поэтому оба документа планировалось привести к единому пониманию.

Законопроект был внесен правительством РФ в январе 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.19

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