«Бензиновый ценовой пожар» затушат деньгами: нефтяникам для начала дадут 19 млрд бюджетных рублей

Сегодня нижняя палата парламента приняла «бензиновые» поправки, которые предполагают крупные выплаты из бюджета нефтяным компаниям при условии стабилизации цен на автомобильное топливо. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал резкую критику думской оппозиции. Слишком сложный демпфирующий механизм, который, по прогнозам кабинета министров, должен остановить рост цен на топливо, – по мнению ряда парламентариев, не потребовался бы в случае отмены налогового маневра.

Как заявил представлявший документ глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, новый закон призван ограничить внутренние цены на топливо – при том, что заключенное ранее соглашение правительства РФ с нефтяными компаниями закончилось 1 июля. «Цена на нефть может быть любой. Но вопрос – какая цена на бензин будет для граждан, на дизель для селян и армии? Если завтра цена будет $80-100? Механизм, который предложило правительство РФ, позволяет при любой цене на нефть обеспечить, чтобы цены не росли выше инфляции – как считает правительство», – заверил Макаров.

Для реализации этой идеи предложен демпфирующий механизм: если нефтяная цена экспортной альтернативы окажется выше, чем внутренняя цена в России, правительство РФ будет компенсировать нефтяным компаниям эту разницу. «Эти средства по существу заплатят сами компании, потому что ровно на эту же цифру произойдет рост нагрузки на компании по НДПИ, они взаимно уравновесятся, – объяснил Макаров. – А если мы не предусмотрим этот сложный механизм, то при росте цены не нефть посыплются региональные дорожные фонды, это прямой источник [наполнения] региональных фондов».

При этом депутат подчеркнул, что такой механизм позволит даже снизить цены на бензин – но для этого ФАС и Счетная палата должны будут отследить, честно ли нефтяники действуют в рамках демпфера. В этом году на компенсации нефтяным компаниям из федерального бюджета уйдет 19 млрд рублей, уточнил Макаров.

Документ вызвал массу нареканий со стороны думской оппозиции. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предположил, что правительство РФ не испытывало желания продлевать соглашение с нефтяниками – именно поэтому теперь в экстренном «пожарном» порядке Макарову пришлось от своего имени вносить в Госдуму правительственный законопроект. «Все эти «пожары» создаются искусственно», – подчеркнул коммунист, напомнив, что Россия лидирует по поставкам нефти на международный рынок, при этом цена сейчас составляет $65 за баррель. «И у нас проблема. А может, проблема не у нас, а в аффилированности некоторых чиновников с нефтяным сектором?» – поинтересовался он.

«Давайте попробуем подумать о стране. Давайте прямо ставить вопрос: в нефтяной компании «Роснефть» из 11 директоров семь иностранцы. Российская ли это компания? Почему мы должны своими ресурсами обогащать других? Может, нам пора задуматься и над Фондом национального благосостояния? Над налоговым маневром, который навязан нам МВФ? Что нам дало повышение пенсионного возраста – для бюджета и граждан? Кроме негатива – ничего. Только дополнительные проблемы», – констатировал Коломейцев и сообщил, что коммунисты не будут поддерживать этот законопроект.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов также связал необходимость принятия сложного правительственного механизма с налоговым маневром. «Его идея – обнуление экспортных пошлин и перекладывание нагрузки на нефтяные компании – на НДПИ, – пояснил он, подчеркнув, что фактически этот механизм не работает. – Перекладывание всей нагрузки ведет к росту внутренней цены на бензин».

По его оценке, новый закон тоже не сможет заставить нефтяников снизить внутреннюю цену на бензин. «Все было проще, когда были экспортные пошлины. А сейчас мы доработались до того, что из бюджета будем отдавать [средства нефтяным компаниям]», – констатировал Катасонов.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг со своей стороны напомнил о предложении своей фракции снизить доходность от продажи нефти за рубеж, что заставит нефтяников продавать ее на внутреннем рынке и вкладывать средства в расширение переработки.

«И у меня подозрение возникло: этот демпфер работает для реализации высокооктанового бензина экологического класса 5 и дизтоплива класса 5. Экологический класс достигается определенными присадками, – отметил Гартунг. – Но если мы посмотрим на рынок – этим законом мы добиваем независимые заправки. У меня подозрение, что этот механизм вводится – причем правительство пытается на нас переложить ответственность – чтобы наш руками убить напрочь всю конкуренцию на этом рынке».

Как считает парламентарий, «основной причиной роста цен на топливо внутри страны является налоговый маневр», который является тупиковым путем – но именно на нем почему-то упорно настаивает правительство. «Эта причина [роста цен] не устраняется потому, что наши нефтяные компании просто потеряют свою сверхприбыль», – отметил он, подчеркнув, что правительство фактически полностью отдает крупным нефтяным компаниям весь российский внутренний рынок в монопольное владение.

При этом, как отметил Гартунг, если скачок цен на бензин окажется слишком большим, «компаниям будет выгодно отказаться от демпфирующего механизма и повышать цены». «В законопроекте я не увидел ограничительного механизма», – обратил внимание депутат. Фракция «эсеров» в итоге также отказалась поддерживать законопроект правительства-Макарова.

Правда, для принятия этого документа хватило парламентского большинства в лице «Единой России». «Мы не видим механизма, предложенного хоть одной стороной, чтобы перейти на чисто рыночные отношения в этой сфере», – заявила при обсуждении документа депутат от партии власти Надежда Максимова.

В итоге законопроект был принят в первом чтении 301 голосами «за» при 63 – «против» и одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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