Госдума отказалась переносить на осень скандальный закон «об изъятии у россиян земли»

Сегодня депутаты Госдумы отказались перенести на осень рассмотрение скандального законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, который россияне уже назвали «закон о принудительном изъятии земель».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о переносе рассмотрения документа на пленарном заседании нижней палаты парламента поставила депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская. Глава думского профильного комитета по транспорту и строительству «единоросс» Евгений Москвичев выступил против, заявив, что готов экстренно собрать рабочую группу, чтобы рещшить все спорные вопросы. При этом он заверил, что «все правительственные поправки к изъятию земель вошли в таблицу к отклонению».

Предложение Хованской было поставлено на голосование, однако ее идею поддержало всего 70 депутатов, против проголосовало 113 парламентариев – таким образом, документ с поправками будет изучен рабочей группой во главе с Москвичевым.

Законопроект № 503785-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» получил большой резонанс после того, как его противники объявили, что документ узаконит принудительное изъятие у собственников жилья и земельных участков в угоду застройщикам. В Москве активисты назвали законопроект «всероссийской реновацией».

Против законопроекта сегодня утром около главного входа в Государственную думу прошла серия одиночных пикетов. Участие в акции приняла, в частности, депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.19

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