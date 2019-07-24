Седьмой рейтинг КПД депутатов Госдумы: аутсайдеры рейтинга представляют интересы «специальных избирателей»

В нынешнем созыве нижней палаты российского парламента оказались депутаты, которые представляют «специальных избирателей». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют выводы авторов доклада седьмого доклада «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы» – директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова и политолога Дмитрия Гусева. По оценке экспертов, парламентарии, которые находятся в последней «двадцатке» рейтинга, очевидно, преследуют свои интересы, но никак не выражают интересы народа.

Комментируя рейтинг, Мартынов, в частности, отметил, что практически нулевые показатели работы некоторых народных избранников вызывают большие вопросы. «Последняя 20-ка, не считая вновь прибывших, явно не собирается больше никогда быть депутатами ГД», – считает политолог.

По его словам, пассивность «аутсайдеров» рейтинга, которыми второй раз подряд стали депутаты Евгений Марков от ЛДПР (КПД -1,18) и Михаил Берулава от КПРФ (КПД – 1,23) еще можно объяснить «неопытностью», так как они работают только вторую сессию. «Но эта тройка «Ярошук (Александр Ярощук «Единая Россия» – КПД 13,64), Кузьмин (Андрей Кузьмин ЛДПР – КПД 13,64), Петров (Сергей Петров «Единая Россия» – КПД 13,9)»…На протяжении всех замеров, они занимают стабильно последние позиции. Видимо, им этот депутатский мандант нужен для другого – чтобы представлять каких-то специальных избирателей», – сказал Мартынов.

Согласно результатам исследования, наиболее «эффективным» признан депутат от партии «Единая Россия», один из авторов резонансного законопроекта о продлении «дачной амнистии» Павел Крашенинников, его КПД оценивается в 84,49 пункта. Второе место получил коммунист Сергей Гаврилов, который оказался в центре скандала с Грузией (КПД – 80,45). При этом Гаврилов стал лидером по медийности – его индекс вырос 51,74 – больше, чем у всех остальных депутатов Госдумы вместе взятых.

В то же время, авторы доклада отмечают, что медийность не всегда положительно влияет на общий результат работы депутатов. «К сожалению, только первые 12 лидеров по медийному индексу смогли войти в топ-50», – говорится в исследовании.

Москва, Мария Вяткина

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