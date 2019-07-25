«В приоритетном порядке в осеннюю сессию»: спикер Госдумы вступился за полицейских

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении по итогам весенней сессии нижней палаты парламента предложил продумать на законодательном уровне вопрос обеспечения жильем участковых уполномоченных полиции.

«Было бы правильно обеспечивать их жильем, – заявил он, подчеркнув, что эти квартиры должны быть на территории работы участковых. – Было бы правильно заняться этим в приоритетном порядке в осеннюю сессию».

Комментируя жилищные проблемы россиян, Володин также обратил внимание, что сегодня застройщики жилых микрорайонов не всегда предусматривают в плане строительства возведение социальных объектов – поликлиник, детских садов, школ и магазинов. «Люди постоянно обращаются с этими вопросами, – констатировал он. – Хорошо, когда в микрорайоне остается место, чтобы построить садик, школу, поликлинику и магазин. Но бывает, что места свободного нет».

Спикер Госдумы предложил обязать местные власти предусматривать возведение социальных объектов при застройке микрорайонов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.19

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