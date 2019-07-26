Еще один эпизод: возбуждено второе уголовное дело в отношении первого замглавы Чехова

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша. Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь чиновника обвиняют в получении взятки.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, во время расследования дела Фриша, которого первоначально обвиняли в превышении полномочий, следователи обнаружили еще одно преступление. По версии ведомства, в 2016 году первый замглавы Чехова получил взятку в виде двух земельных участков общей стоимостью больше 70 млн рублей – такой подарок ему сделали бизнесмены, работающие в Чеховском районе.

«В ближайшее время чиновник будет допрошен по вновь выявленному эпизоду его преступной деятельности», – уточнили в СК.

Как сообщал «Новый День», обыски в кабинете и дома у Дмитрия Фриша прошли в марте этого года. Тогда в региональном главке Следственного комитета отмечали, что чиновник в 2015 году подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения. Кроме того, он предоставил рассрочку по данной сделке сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более 3-х лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.19

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