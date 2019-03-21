Продал в рассрочку и без торгов: возбуждено уголовное дело против первого заместителя главы Чехова

В Подмосковье первый заместитель главы городского округа Чехов подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, в 2015 году чиновник подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения. Кроме того, он предоставил рассрочку по данной сделке сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более 3-х лет.

При этом, как утонили в СКР, в бюджет до настоящего времени не поступили деньги по выкупу муниципального здания. Тем самым администрации городского округа Чехов был причинен ущерб, размер которого будет установлен оценочной экспертизой.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышении должностных полномочий»).

В настоящее время сотрудники СКР, ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии проводят обыски по местам жительства и работы подозреваемого. На сайте администрации указано, должность первого заместителя главы Чехова занимает Дмитрий Фриш.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром ФСБ совместно с полицейскими провели обыски в администрации на втором и третьем этажах здания, где находятся кабинеты главы Чеховского района Марины Кононовой, ее заместителей, а также кабинеты районного комитета по архитектуре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

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