В московском метро погиб пассажир: «серая» ветка «встала» почти на час

Сегодня в работе московского метро произошел крупный очередной сбой, который был вызван падением человека на рельсы. Движение поездов было приостановлено почти на 40 минут. Инцидент произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии около 8 часов утра.

Движение полностью прерывалось на участке между станциями «Пражская» и «Бульвар Дмитрия Донского», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Причиной стало падение человека на рельсы на станции «Бульвар Дмитрия Донского» – чтобы его спасти, было снято напряжение контактного рельса. По информации издания Metro, это случилось в 07:55. На пути прямо под прибывающий поезд упал 24-летний мужчина. Спасти несчастного не удалось. Правоохранители проводят проверку обстоятельств гибели мужчины.

Ранее в понедельник в столичном метро было зафиксировано сразу три случая падения человека на рельсы, тогда все трое остались живы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.19

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