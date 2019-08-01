«Сверхприбыль от вырубки…»: Госдума ищет ответственных за лесные пожары

Региональные власти должны заниматься не получением сверхприбыли от вырубки лесов, а сохранять природные богатства страны. Об этом сегодня заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе. Региональным властям надо более ответственно заниматься лесобустройством. В первую очередь, когда выдают порубочные билеты в местах, где нет просек», – цитирует его слова пресс-служба Госдумы.

Володин пояснил, что в целях противопожарной безопасности необходимо принимать должные меры. «Сегодня они (просеки) если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что прошлом году были приняты дополнительные нормы федерального законодательства, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров, и подчеркнул, что структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, должны в приоритетном порядке предоставлять участки под вырубку для расширения просек. «Но, как правило, между точечной вырубкой лесного массива, где произрастает высококачественные породы леса – такие как кедр, сосна, ель, лиственница, – позволяющие заработать больше, и расширением просек, где произрастает лес смешанных пород – в том числе, более дешевые, например береза, ольха, и другие, – лесорубы стараются получить участки под вырубку с более дорогими породами. Этот подход распространен повсеместно», – констатировал Володин.

Он уточнил, что Госдума запросит информацию, что было сделано профильными министерствами и ведомствами после того, как была принята норма. «Зачастую мы пытаемся искать новые решения, не используя уже существующие возможности», – заключил спикер нижней палаты парламента.

Напомним, по данным федеральной Авиалесоохраны, на сегодняшний день площадь лесных пожаров в России достигла 3,071 млн гектаров, их количество выросло по сравнению с предыдущим днем на 15 – до 483. В 318 очагах тушение не проводится по решению региональных властей, поскольку, по мнению чиновников, затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый ущерб. Накануне площадь пожаров составляла 2,989 млн гектаров. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где огнем охвачено 1,2 млн гектаров тайги.

МЧС информирует, что задымление наблюдается в 804 населенных пунктах 38 районов Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Замеры концентрации вредных веществ в воздухе проводятся круглосуточно на 77 постах наблюдения. В зоне тушения пожаров и задымления в СФО и ДФО работает группировка численностью более 2,8 тыс. человек и 390 единиц техники.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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