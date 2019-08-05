Госдума признала неработающей систему борьбы с лесными пожарами: будут менять законы

В России могут перераспределить полномочия органов власти для борьбы с лесными пожарами. Такое предложение прозвучало сегодня в Государственной думе РФ на рабочем совещании, посвященном чрезвычайной ситуации в Красноярском крае, Иркутской области и ряде районов Бурятии. Кроме того, законодатели отметили плохую работу правоохранительных органов в сфере расследования преступлений, связанных с лесными пожарами, и предложили ввести отдельную специализацию для следователей. Между тем, в «Гринпис» уже заговорили о приближении климатической катастрофы.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал нерабочей существующую систему борьбы с лесными пожарами – сейчас соответствующие полномочия возложены на субъекты федерации. Законодательные меры для исправления ситуации могут касаться системы лесничества, учета лесного хозяйства и качества прогнозирования, считает он.

Неверов напомнил, что в прошлом году нижняя палата парламента приняла поправки, которые позволяют расширять лесные противопожарные просеки до 100 метров. «Возникает вопрос, почему этой нормой не воспользовались: можно выдавать разрешения на вырубку леса как раз под просеки, а не гнаться за прибылью, выдавая разрешения на участки с дорогими породами дерева», – заявил он. Законодатели предложили заменить разрешение на вырубку таких просек обязанностью это делать, а также увеличить штат лесничих. Ранее он был сокращен в рамках нового Лесного кодекса, принятого Госдумой.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со своей стороны заявил о плохой работе следователей – умышленные поджоги леса остаются безнаказанными. В прошлом году за такие преступления было осуждено лишь 6 человек, и только трое из них – к реальному лишению свободы. Пискарев предложил ввести специализацию следователей по этому профилю.

Причиной пожаров могут быть поджоги, согласился и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. При этом, отметил он, средства на профильные противопожарные мероприятия и технику в регионы вовремя не поступили, поэтому техника закуплена не была.

Напомним, 25 июля на последнем в весенней сессии заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин при поддержке Неверова отказался ставить в повестку дня предложение о протокольном поручении думским комитетам по экологии и по противодействию коррупции запросить информацию у правительства РФ по мерам, принимаемым для ликвидации лесных пожаров. Автора поручения Веру Ганзя Володин фактически обвинил в попытке пропиариться, поскольку профильные комитеты также завершали работу 25 июля.

Между тем, по данным «Гринпис» России площади лесных пожаров в Сибири не уменьшаются, и на данный момент превышают 4,3 млн гектаров – это площадь всей Московской области. С начала года огонь уже прошел по 13,1 млн га, что сравнимо с площадью Греции.

«Огонь не только уничтожает российские леса, но и приближает климатическую катастрофу», – заявили в «Гринпис», пояснив, что в этом году пожары в тайге поставили рекорд, а их вклад в изменение климата составил более 166 млн тонн углекислого газа. Вредные вещества, попав в атмосферу, оседают в Арктике и ускоряют таяние льда.

В ближайшие дни ситуация вряд ли изменится, отмечают в Гринпис. Подобные пожары следовало тушить на ранней стадии – теперь же остается надеяться только на затяжные дожди.

«Российское отделение Greenpeace требует от властей направить дополнительные силы на борьбу с огнём, пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу, а также сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить», – подчеркнули в «Грипис». Петиция с этими требованиями собрала уже больше 380 тысяч подписей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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