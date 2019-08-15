Госдума взялась за новостные агрегаторы: депутаты нашли фейки в топе поисковиков

В начале сентября в Госдуму пригласят представителей новостных агрегаторов, в топе которых оказались заголовки о возможности запрета эксплуатации старых автомобилей после официального комментария нижней палаты парламента. «Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации», – заявил депутат-«единоросс» Андрей Исаев.

Парламентарий напомнил, что ранее была обнародована официальная позиция Госдумы – законодатели категорически против таких запретов. «Вместе с тем в «топах» новостных и поисковых агрегаторов и до сих пор продолжает висеть заголовок «В Государственной Думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей». Это выглядит более чем странно, – подчеркнул Исаев. – В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации».

Депутат выразил надежду, что агрегаторы поправят свои заголовки «и объяснят людям еще раз, что Государственная Дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан».

Позиция нижней палаты парламента состоит в том, что замену старых автомобилей надо проводить не через их запрет, а через поощрение тем владельцам, кто готов сменить их на новые. «Обязательный запрет может распространяться только на транспорт, для которого законодательством уже установлены ограничения: это общественный транспорт, транспорт, занимающийся перевозкой детей, инвалидов», – заверил Исаев.

Ранее в СМИ появилась информация о письме депутата-«единоросса» Альфии Когогиной в профильные министерства, в котором предлагалось рассмотреть возможность введения законодательного запрета на эксплуатацию старых автомобилей. Через несколько часов выяснилось, что речь идет только о коммерческом транспорте, однако заголовки уже опубликованных новостей в топе агрегаторов остались прежними.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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