На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия

Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером. В состав группы инспекторов вошли специалисты Росприроднадзора и чиновники правительства Московской области.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя правительства региона, министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, работу комиссии планируется сделать публичной. Ранее сообщалось о том, что именно привлекаемые свалками чайки могли стать причиной ЧП с самолетом в «Жуковском». В подмосковном минэкологии опровергали эту информацию. Тем не менее, комиссия все же была создана.

Как сообщал «Новый День», Росприроднадзор располагает информацией о несанкционированной свалке примерно в двух километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Жуковский». Она была обнаружена еще в мае 2017 года специалистами ведомства и минэкологии Московской области при осмотре водоохранной зоны озера Глушица и Москвы-реки. Речь идет о двух земельных участках с кадастровыми номерами: 50:23:0000000:1183, 50:23:0000000:1184. Департамент Росприроднадзора оценил ущерб, причиненный почвам на этом участке компанией «Вымпел К», в 25 млн 200 тысяч рублей.

Именно попадание в двигатель птицы могло стать причиной жесткой посадки самолета А321, который выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились 223 пассажира и 7 членов экипажа. К счастью, все остались живы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

Тучи снова сгущаются: в Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности. / Отели Турции не будут отказываться от All inclusive. / У губернаторов отберут право решать, где можно не тушить лесные пожары. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»