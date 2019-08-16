российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 августа 2019, 12:21 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия

Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером. В состав группы инспекторов вошли специалисты Росприроднадзора и чиновники правительства Московской области.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя правительства региона, министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, работу комиссии планируется сделать публичной. Ранее сообщалось о том, что именно привлекаемые свалками чайки могли стать причиной ЧП с самолетом в «Жуковском». В подмосковном минэкологии опровергали эту информацию. Тем не менее, комиссия все же была создана.

Как сообщал «Новый День», Росприроднадзор располагает информацией о несанкционированной свалке примерно в двух километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Жуковский». Она была обнаружена еще в мае 2017 года специалистами ведомства и минэкологии Московской области при осмотре водоохранной зоны озера Глушица и Москвы-реки. Речь идет о двух земельных участках с кадастровыми номерами: 50:23:0000000:1183, 50:23:0000000:1184. Департамент Росприроднадзора оценил ущерб, причиненный почвам на этом участке компанией «Вымпел К», в 25 млн 200 тысяч рублей.

Именно попадание в двигатель птицы могло стать причиной жесткой посадки самолета А321, который выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. На борту находились 223 пассажира и 7 членов экипажа. К счастью, все остались живы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

Тучи снова сгущаются: в Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности. / Отели Турции не будут отказываться от All inclusive. / У губернаторов отберут право решать, где можно не тушить лесные пожары. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело против «вора в законе» Циркача

Суд арестовал земли скандального мусорного полигона «Ядрово»

«Ситуацию не удастся удержать под контролем»: антимусорный протест в Подмосковье создает риски для федеральной власти

Экс-глава Серпуховского района, просивший Путина о помощи, заслушал обвинения на носилках

«Шиес? – Подмосковье!» В Ликоно-Дулево возобновились жесткие столкновения жителей с полицией

Избитые полицией жители Подмосковья перекрыли трассу А-108

Экс-заместитель губернатора Бориса Громова окажется на скамье подсудимых

«Решили, что мы у них из кармана деньги «вынули»: Дмитрия Демушкина вызвали в прокуратуру

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Экономика, мусорный коллапс, Подмосковье, Экология,