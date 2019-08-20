Долевая стройка в подмосковном Ступине: возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) при долевом строительстве ЖК «Банный» в подмосковном Ступине. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

По предварительным данным следствия, с 2013 по 2017 годы руководство ООО «АСКО» в ходе строительства ЖК «Банный» получило на расчетные счета компании от 275 дольщиков более 10 млн рублей. «В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством», – отметили в СКР.

«В рамках расследования уголовного дела запрошены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации. Кроме этого, будут проверены все контрагенты строительной компаний. Следствию предстоит установить, в каком объёме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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