В Подмосковье запланирована «молочная» монетизация: власти решили изменить отношения с детьми и беременными

В Московской области планируется заменить выдачу продуктовых наборов для детей до трех лет и беременных женщин на денежные выплаты. Соответствующий законопроект разработает региональный парламент. В местном минздраве уже подсчитали, что это поможет сэкономить порядка 185 миллионов рублей – за счет закрытия пунктов выдачи продуктов.

Как сообщается на сайте Мособлдумы со ссылкой на данные подмосковного минздрава, в этом году муниципалитеты региона получили 1,5 млрд рублей на организацию питания. Так, детям до одного года и кормящим матерям полагается 681 рубль, детям от одного года до двух лет – 517 рублей, от двух до трех лет – 430 рублей, и беременным женщинам – 259 рублей.

В случае монетизации предложено платить беременным по 300 рублей в месяц, детям до года – 1000, до трёх лет – 600 рублей.

Замначальника Управления организации медицинской помощи семье и детям минздрава Московской области Светлана Трухина заявила, на закрытии пунктов выдачи продуктов областной бюджет сэкономит порядка 185 млн рублей – деньги можно будет направить медучреждениям. «Кроме того, в поликлиниках появятся дополнительные помещения», – сообщили в Мособлдуме.

Согласно федеральному законодательству, беременные, кормящие матери и дети до трех лет могут получить продукты питания в специальных пунктах выдачи. В Подмосковье насчитывается более 500 молочно-раздаточных пунктов, они находятся при поликлиниках и магазинах. «Перечень продуктов включает в себя адаптированные молочные смеси, молочные и кисломолочные продукты, овощные, фруктовые пюре и другие», – отметили в думе.

Еще в декабре прошлого года региональный парламент принял поправки, позволяющие получателю питания заменить его на денежную выплату – такие правила действовали в трех пилотных муниципалитетах: Ивантеевке, Зарайске и Раменском. Оказалось, что в Зарайске из 878 льготников деньги выбрало 96,4%, в Ивантеевке из 1513 льготников выплату выбрало 92,6 %, в Раменском – 90,4% из 8 502 человек.

По словам Трухиной, был даже проведен соцопрос по итогам трех месяцев пилотного проекта. Оказалось, что деньгами брать льготу хотят 72,2%, продуктами – 21,7%, а против монетизации высказался 6,1%.

Между тем, в соцсетях жители Подмосковья рассказывают о неприятных нюансах монетизации льгот в «пилотных» муниципалитетах. Так, в Раменском молодые мамы обязаны каждый месяц в установленный срок подавать заявку на выплату денег – иначе льготу они не получают. При этом персонал в поликлиниках плохо информирован о новой услуге – в результате молодые родители не знают, какие документы им следует собрать и куда подать.

Кроме того, в мае власти Раменского района внезапно решили потребовать СНИЛС в пакете документов, и отклонил часть пришедших без него заявок. В раменских пабликах «ВКонтакте» кормящие матери рассказали, что подали заявки на выплату 4-7 июля, однако по данным на 31 июля никаких движений по заявлению не было.

Идея подмосковного минздрава не нова – к монетизации «молочных» льгот ранее пришли другие регионы России, причем далеко не везде в итоге родители малышей остались довольны результатом. В Тюменской области, например, переход на новую систему сравнивали с прошедшей в начале «нулевых» монетизацией льгот пенсионерам. Коммунисты в областной думе при принятии закона заявили, что считают его первым этапом отмены обеспечения детей молочными продуктами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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