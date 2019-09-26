«Изменений будем ждать, пока не закончится вся нефть»: в Госдуме со скандалом приняли «бюджетный отчет» Силуанова

Отчет правительства РФ об исполнении бюджета-2018 в Госдуме спровоцировал очередной скандал. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция КПРФ, как и «Справедливая Россия», отказалась голосовать за этот документ, который представил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Депутат Госдумы от компартии Вера Ганзя перечислила положения отчета Силуанова, с которыми КПРФ в корне не согласна, отметив, что в стране масса системных проблем, о которых наконец-то начали говорить на высшем уровне власти – «видимо, уже пройдена точка кипения».

«Первое – это рост экономики 2,3%. Вроде кажется рост нормальный, но цифра эта у нас не вызывает никакого доверия. 1,8% прогнозировали, в январе цифра подросла до 2%, теперь подросла до 2,3%. А если бы мы рассматривали исполнение бюджета 2018 года чуть позднее, насколько бы выросла тогда наша экономика?» – с сарказмом поинтересовалась парламентарий.

Ганзя обратила внимание, что львиную долю роста дала отрасль добычи полезных ископаемых. «Те 15% ненефтегазовых доходов – они из карманов граждан преимущественно. Я посмотрела по цифрам: закрывшихся предприятий в 2018 году было в два раза больше, чем вновь открывшихся, – отметила депутат, напомнив, что рост цен на нефть составил 59%. – Вот откуда у нас рост экономики! А мы ждем другого: структурных изменений в экономике. Но у меня складывается впечатление, что мы будем ждать этих структурных изменений до тех пор, пока у нас не закончится вся нефть».

Что касается инвестиций в основной капитал, то они падают, а вкладывают средства в экономику в основном бюджет и государственные компании – причем основной поток идет исключительно в сырьевой сектор, подчеркнула Ганзя. Неудивительно, что в сфере производства машин и оборудования за год объем инвестиций сократился на 9,8%. «Почему не вкладываем инвестиций туда, где должна быть наибольшая отдача? Это системная ошибка», – констатировала депутат.

«Прибыль 4,4 трлн, в основной капитал 1,6 трлн. Хочется спросить: «Где деньги, Зин?» А вот где: 63 млрд долларов в 2018 году было вывезено за рубеж. Это в противовес 25 млрд долларов, которые были вывезены в 2017 году», – подчеркнула Ганзя.

«Рост доходов населения в 0,1% – это вообще ни о чем», – предъявила она следующую претензию правительству РФ. По ее оценке, кабинет министров неверно выбирает приоритеты при реализации проектов. «Вот Новосибирск: нам сегодня как воздух нужно метро и школы. А нам говорят, например: стройте ледовый дворец! Ну ладно, дворец нам тоже нужен. Но приоритеты-то нужно верно расставлять!» – заявила Ганзя.

В завершение своего выступления депутат предложила Антону Силуанову пересмотреть бюджетное правило и поднять порог цены отсечения на нефть. «Это более прозрачный вариант, чем тратить ФНБ», – считает Ганзя. Кроме того, парламентарий призвала «сделать независимым Росстат», потому что «невозможно сделать прогноз, если мы не знаем реального положения в экономике». Ранее о том, что Росстат находится под управлением Минэкономразвития, напомнил «единоросс», глава думского комитета Андрей Макаров, который также предложил перевести орган статистики в прямое подчинение правительству РФ.

Спич Веры Ганзя задел спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Вы расходитесь с курсом, – заявил он. – Если бы резервы были у СССР, он бы не развалился. Второе – госсектор, который инвестирует... КПРФ же выступает за развитие госсектора?»

«Выходит, что Силуанов реализует программу компартии», – под смех зала заключил Володин.

В итоге отчет об исполнении бюджета-2018 поддержали 311 парламентариев, против голосовали 56, и один воздержался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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