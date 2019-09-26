«Бюджет пухнет от денег, а для населения их нет»: оппозиция в Госдуме «разгромила» правительство РФ

Правительство РФ, несмотря на громкие обнадеживающие заявления, твердо реализует один о тот же «консервативный сценарий выживания», когда для населения и экономики «денег нет», а бюджет «пухнет» от неиспользованных средств. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Ремезков, комментируя сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента отчет кабинета министров о бюджете-2018.

Парламентарий отметил, что огромные бюджетные средства в 2018 году остались неиспользованными. В частности, в Фонд национального благосостояния ушли 4 трлн рублей, профицит федерального бюджета составил 2,7 трлн, профицит бюджетов регионов – полтриллиона, 778 млрд рублей из федерального бюджета остались невостребованными. «Если условно посчитать это, в общей сумме объем так называемых резервов, а по сути – неиспользованных средств, составил 13,7 трлн рублей, – заявил Ремезков. – Что больше половины федерального бюджета».

По его оценке, в результате изъятия из экономики такой огромной суммы важнейшие проблемы страны остались нерешенными. «Главными драйверами экономического роста должны были стать инвестиции и рост потребительского спроса. А по факту – это год самых низких темпов ввода в эксплуатацию инвестиционных объектов. Их количество составило 12 752 объекта, или 2,4 трлн рублей. Их них по 41% объектов строительство даже не начиналось, или было заморожено. А это не только объекты инфраструктуры, но и самое главное: детские сады, школы, поликлиники, больницы и дома культуры», – продолжал Ремезков громить политику правительства.

Кроме того, как обратил внимание депутат, в 2018 году серьезно снизилась активность бизнеса. При этом фиксируется стагнация реальных доходов населения, рост уровня жизни ограничивается ростом цен, налогов, сборов и высокой стоимостью кредитов.

«В 2018 году бензин подорожал на 9,4%, табачные изделия- на 10,1%, стройматериалы – на 4,9%, услуги населению – на 3,9%. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6% – это 18,4 млн человек!» – сказал Ремезков.

«Интересная картина, – констатировал он. – Бюджет по сути пухнет от неиспользованных денег, экономика задыхается от их отсутствия, а населению объясняют, что на решение ваших социальных вопросов пока денег нет».

По словам парламентария, учитывая объем «сэкономленных» в прошлом году средств, страна могла бы уже проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам, поднять детские пособия, отменить транспортный налог и снизить стоимость услуг ЖКХ.

В этой ситуации, как заявил Ремезков, что качество исполнения федерального бюджета за 2018 год «эсеры» считают крайне низким, и поэтому не могут одобрить отчет первого вице-премьера РФ, главы Минфина Антона Силуанова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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