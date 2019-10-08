Жителям Подмосковья разрешат самим срубить новогоднюю елку

Жители Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку к Новому году в специальных питомниках. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников сегодня на брифинге.

«В питомниках большой выбор елок. В течение пары недель мы утрясем этот вопрос и представим информацию касаемо мест, условий и стоимости. Мы не планируем на этом заработать, просто хотим предложить альтернативу традиционной покупке елок», – сказал Советников, слова которого цитирует РИА «Новости».

«Кому-то, может быть, самому хочется срубить елку топором. Мы планируем дать каждому такую возможность и создать специальные питомники», – сказал чиновник. По его словам, акция будет проводиться в Дмитровском и некоторых других питомниках, о которых будет объявлено позднее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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