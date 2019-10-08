Госдума одобрила законопроект о списке взаимозаменяемых лекарств

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект о взаимозаменяемых лекарственных препаратах. По словам заместителя министра здравоохранения РФ Дмитрия Костенникова, документ призван способствовать конкуренции при госзакупках и сократить затраты Минздрава на приобретение препаратов.

«Концептуально этот закон крайне важен для Российской Федерации, потому что он является частью большой системы лекарственной безопасности», – заявил со своей стороны член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, призвав депутатов поддержать идею правительства и пообещав «доработать и уточнить определенные детали» ко второму чтению.

Между тем законопроект вызвал вопросы у депутатов, а представитель Минздрава не смог сообщить ни процент аналогов препаратов, производящихся в России, ни долю отечественных лекарств, которые производятся в РФ по полному циклу – а не только упаковываются.

На вопрос о том, что делать, если онкобольные отказываются от замены лекарств, замминистра сообщил, что российские законы гарантируют пациенту получение необходимого ему препарата. «Если какой-то конкретный препарат уходит с рынка, нужно разбираться с каждым препаратом конкретно. В общем, ответить достаточно сложно», – сообщил Костенников, пояснив, что в рыночных условиях производители сами решают, сколько и какого препарата им производить.

В то же время депутаты напомнили Минздраву скандал с несостоявшимися торгами по закупке лекарств. В сентябре министерство заявляло, что у поставщиков не оказалось нужного объема продукции, поскольку они не владели информацией о возможном спросе. По словам Костенникова, сейчас идет сбор информации о потребности в препаратах, после анализа она будет доведена до поставщиков. Почему это не было сделано ранее, чиновник не пояснил.

Думская оппозиция не преминула воспользоваться случаем обратить внимание на собственные инициативы. В частности, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин напомнил коллегам о законопроекте, который касается предельного индекса платежей за лекарства. Сейчас в России граждане тратят значительные суммы на медпрепараты, и документ устанавливает порог от дохода семьи, превышение которого должно будет оплачивать государство.

«Коллеги из «Единой России», не спешите называть это популизмом», – предостерег Ионин и привел данные, согласно которым сейчас среднестатистический россиян тратит на покупку лекарств в четыре раза больше, чем бюджет. За рубежом же соотношение обратное – 70% тратит бюджет, и только 30% граждане, отметил парламентарий. «Просим рассмотреть нашу инициативу как можно быстрее», – обратился он к д5епутатам.

Коммунисты, в свою очередь, напомнили о череде скандалов, которые произошли во время попыток Минздрава заменить импортный инсулин для диабетиков на отечественные дженерики. Депутат Алексей Куринный призвал ввести, наконец, в России лекарственное страхование, которое гарантирует человеку получение именно того лекарства, которое ему необходимо – даже если оно стоит баснословно дорого. «Введение этого механизма все время откладывается. Раньше нам говорили о 2019 годе, сейчас мы слышим про 2021. Ранее сумма, необходимая, чтобы механизм заработал, оценивалась в 300 млрд рублей», – уточнил он.

Правительственный законопроект в итоге был принят 412 голосами «за».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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