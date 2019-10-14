Госдума готовится расширить список поводов для досудебной блокировки сайтов

В России в ближайшее время могут расширить список оснований для внесудебной блокировки сайтов – новым поводом будут материалы о жестоком обращении с животными. Соответствующий законопроект сегодня внес нижнюю палату российского парламента депутат Госдумы от «Единой России», глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Только что внёс в Госдуму законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в сети Интернет, – сообщил он в «Инстаграм». – Пора поставить заслон извращенцам и садистам, рассылающим по Сети видео и фото с издевательствами над животными».

Пока сайты с таким контентом можно заблокировать только по решению суда, но соблюдение всех процедур требует несколько недель, а порой и месяцев. Все это время жуткие фотографии и видеоролики находятся в Сети и получают массу репостов.

«Многие торгуют этой гадостью, – обратил внимание Бурматов. – Сложилась целая индустрия продажи такого видео, в том числе – за рубеж. Если крепкие нервы, то погуглите, что такое «краш-фетиш». Видео с раздавленными, задушенными, зарубленными, изрезанными животными продают через сайты. Можно даже купить себе подписку. Бороться сейчас с этим практически невозможно, потому что процедура очень затянутая: надо написать заявление в прокуратуру, пройдёт проверка, потом суд вынесет решение... Время уходит, бороться с этой гадостью очень тяжело».

Законопроект, внесенный Бурматовым, позволяет Роскомнадзору блокировать такие сайты без решения суда. Парламентарий рассчитывает, что после закрытия Интернет-ресурса полиция будет привлекать к ответственности живодеров. «Правительство наш законопроект поддержало. Готовимся к первому чтению», – уточнил автор законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте Госдумы, сказано, что Уголовный кодекс РФ и КоАП «предусматривают наступление уголовной и административной ответственности (соответственно) за следующие виды правонарушений. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещает под угрозой наступления уголовной ответственности жестокое обращение с животными, незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Там же Бурматов отмечает, что подобная информация причиняет вред психическому здоровью «несовершеннолетних детей».

В тексте законопроекта сказано, что документ вступает в силу уже 1 января 2020 года – это означает, что до конца декабря документ должен пройти три чтения в Государственной думе и рассмотрение в Совете Федерации. В случае одобрения идея парламентария потребует дополнительного финансирования в 9,2 млн в год.

Ранее шквал возмущения экозащитников вызвала фотография пресс-секретаря первого президента РФ Сергея Ястржембского рядом с убитым белым медведем. Животное внесено в Красную книгу РФ и охота на него запрещена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.10.19

МОК отдал на откуп WADA решение вопроса о допуске России к Олимпиаде-2020. / СМИ: в Москве новая волна обысков по делу о летних протестах, есть задержанные. / Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»