«Правительство разведет руками и скажет: «Ну, не смогла». Думская оппозиция предсказала крах нацпроектов

Парламентская оппозиция опасается провала национальных проектов. «Последние два года мы имеем темпы, которые позволяют прогнозировать провал указов президента», – предупредил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, напомнив о поставленных главой государства целях по достижению роста экономики выше среднемировых и снижению в два раза уровня бедности.

Выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента, Гартунг также заявил, что при существующем подходе к реализации нацпроектов вряд ли возможно их достижение к 2024 году. «Понятно, что наступит 2024 год, и правительство разведет руками и скажет: «Не смогла» – как в том анекдоте», – сказал он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это заявление прозвучало во время обсуждения правительственного законопроекта, который предполагает продление еще на один год действия положений о том, что не освоенные регионами бюджетные средства не должны изыматься обратно в федеральный бюджет. В ходе дискуссии еще один представитель думской оппозиции – депутат от ЛДПР Сергей Катасонов предложил кабинету министров ввести такое правило не на год, а бессрочно, поскольку местные власти зачастую не виноваты в задержках с использованием средств.

«Мы не согласны, – тут же ответил замминистра финансов РФ Юрий Зубарев. – Бессрочно не нужно. Надо, чтобы нормы законодательства исполнялись».

Депутат от «Единой России» Надежда Максимова попыталась объяснить, почему регионы не успевают потратить все выделенные им средства, и привела в пример ситуацию со строительством школы на тысячу мест за 1 млрд рублей. С соблюдением всех процедур – заключением соглашений, конкурсами и решением проблем с инфраструктурой – сдать ее за год невозможно, констатировала парламентарий. Правда, Максимова не объяснила, каким образом эти процедуры будут решаться быстрее после окончания заморозки закона о возврате средств в федеральный бюджет. «Давайте мы внесем все поправки, и уже со следующего года еще строже будем реагировать на проблемы, которые связаны с реализацией нацпроектов», – предложила она.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя обратила внимание, что финансирование нацпроектов стало менее прозрачным и депутаты не могут детально разобраться по каждому конкретному проекту. Она отметила, что на 1 октября исполнение бюджета нацпроектов составило 893 млрд рублей, или 53%. «То есть за три месяца надо освоить 800 млрд рублей.. думаю, это вряд ли возможно, естественно, остатки будут», – подтвердила она.

При этом парламентарий также подчеркнула, что местные власти зачастую не виноваты, что не могут освоить средства – так, на небольшие строительные проекты не идут крупные строительные компании, а мелкие в районах уже уничтожены. «Муниципалитеты не виноваты, что у нас грохнулась почти вся строительная индустрия, причем именно такого мелкого районного масштаба, – подчеркнула Ганзя. – Экспертиза с аудитом стоит в несколько раз больше, чем сам проект. На само строительство получается столько нахлебников, а деньги им должны заплатить муниципалитеты. В итоге софинансирование 95% на 5% – это филькина грамота. Понятно, что регионы говорят, что их обманули».

Так или иначе, правительственный законопроект парламентарии приняли в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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