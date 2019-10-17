«Страшный цинизм»: «ЕР» в Госдуме считает безответственным давать квартиры инвалидам боевых действий

Ветераны и инвалиды боевых действий не получат в ближайшие годы жилье за счет бюджета. Фракция парламентского большинства в Госдуме заблокировала уже в первом чтении два законопроекта, которые предполагали обеспечение жильем этих категорий россиян. Механизм, предложенный авторами документов, депутат от «Единой России» Ольга Павлова назвала безответственным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею фракции ЛДПР с обеспечением жильем инвалидов и ветеранов боевых действий поддержала вся думская оппозиция. Депутат от «Справедливой России» Галина Хованская назвала реализацию этой инициативы «святым делом и обязанностью государства». «Это государство их отправляло. Государство гарантировало, что все будет хорошо – ты вернешься, а в случае трагической ситуации семья твоя будет обеспечена, – пояснила она. – Давайте обратимся в Конституционный суд [в защиту прав инвалидов и ветеранов боевых действий]. Они чувствуют себя униженными. Они исполняли свой долг, они лезли под пули. Это страшная история, и страшный цинизм. Я считаю, что эту категорию надо обеспечивать только на федеральном уровне. Кто посылает, кто обещает – тот и должен выполнять».

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин со своей стороны обратил внимание, что положение этой категории россиян было ухудшено законом о монетизации льгот, принятым в 2004 году. «Спрашивать надо с тех, кто принимал закон 2004 года – он отменил или уменьшил социальные гарантии для 103 млн граждан, – заявил он. – Совершенно точно известно, кто за него голосовал: фракция «Единой России» и немножко фракция ЛДПР. До сих пор мы расхлебываем последствия этого закона».

Как считает парламентарий, средства на жилье для инвалидов и ветеранов боевых действий можно взять в Фонде национального благосостояния. «Чье благосостояние улучшилось от наличия ФНБ? Эксперты уверены, что стабилизационный фонд при стагнирующей экономике и шестой год падающем уровне жизни – это экономический абсурд, – подчеркнул Смолин. – Не будет экономического роста, пока вы не начнете давать деньги людям, это не мы утверждаем, это экономическая наука утверждает».

«Концепция закона абсолютно правильна, – подытожил он. – Люди выполняли задание страны».

Депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, в свою очередь, отметил, что только вчера встречался с ветеранами органов безопасности. «Терпеливые люди. Некоторые до сих пор не имеют квартир. Раненые, увечные, распались семьи», – рассказал он. Рыжак также напомнил о профиците федерального бюджета, который достигает уже 5 трлн рублей – тогда как на квартиры для инвалидов боевых действий надо всего 46 млн рублей. «Мы сами формируем протестный потенциал, причем у какой категории – которая отстаивает интересы государства и умирает за них», – констатировал парламентарий.

Отдуваться за всю «Единую Россию» пришлось депутату Ольге Павловой. Она с напором заявила, что проблема обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий есть, она актуальна, и ее надо решать – но очередь не движется ни на региональном, ни на федеральном уровне. «Я думаю, и мы все считаем, что сегодня проблема в том, что наши регионы имеют недостаточный объем жилищного фонда, – перевела она проблему на субъекты РФ. – Сегодня мы с трудом переселяем людей из аварийного жилья. Сегодня есть категория людей, страдающих тяжелыми формами заболеваний, которым по законам РФ должны предоставляться жилье в первоочередном порядке. И только при поддержке президента, правительства и госпрограмм мы реализуем эти мероприятия».

В таких непростых, по словам Павловой, условиях, предложенный авторами законопроекта механизм представляется бесперспективным «и даже безответственным». «Он может привести к нарушению прав иных категорий граждан, которые тоже нуждаются сегодня в жилье безотлагательно», – заявила она, хотя пятью минутами раньше с этой же трибуны «эсер» Рыжак сообщил о том, что при всей нехватке бюджетных средств деньги уже выделены на приобретение жилья в 2020 году для «госчиновников высокого ранга».

«Но вопрос (обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий) конечно серьезный, он требует комплексного рассмотрения, – заявила в итоге Павлова, напомнив о возможности депутатского контроля и предложив коллегам «поработать в этом направлении».

Соавтор документа Александр Шерин «подсказал» партии власти – «социальная обстановка в стране нестабильна: люди периодически выходят на улицы, их бьют дубинками – если они нарушают закон». «Это миллион 400 тысяч ветеранов боевых действий, боевых мужиков, которые прошли «горячие точки». Вы хотя бы в их лице покажите, что государство, если не может решить все вопросы одномоментно, то хоть какую-то категорию выделите!» – призвал Шерин, подчеркнув, что к остальным льготным категориям относится с большим уважением.

«Указать вам источник финансирования? – парировал он аргумент «единоросов». – Я не министр финансов. Ну давайте, пусть это будет ФНБ. Откуда я знаю, где министр финансов берет деньги, чтобы компенсировать потери нефтяным компаниям?»

Однако в итоге законопроект поддержало лишь 99 депутатов. Инициатива обеспечения жильем ветеранов и инвалидов боевых действий, таким образом, была отвергнута фракцией большинства уже в первом чтении.

Сейчас меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет федерального бюджета предусматриваются только в отношении тех ветеранов боевых действий, которые встали на учет до 1 января 2005 года. Те, кто встал на учет после этой даты, не имеют права на получение единовременной денежной выплаты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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