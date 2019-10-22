Роспотребнадзор встал на защиту генетического кода россиян

Сегодня Госдума в первом чтении приняла внесенный Роспотребнадзором законопроект о защите биометрических персональных данных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», все думские фракции при голосовании проявили редкое единодушие, а коммунисты и вовсе предложили ужесточить ответственность за нарушение закона вплоть до уголовной.

Представляя документ, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что в законе о персональных данных, принятом в 2006 году, образовался пробел. Благодаря ему, можно собирать генетические данные о человеке, позволяющие получить информацию о его состоянии здоровья, питании, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, а также другие индивидуальные характеристики.

«Когда каждый из нас сдает биоматериал для той или иной цели, нет никаких препятствий к тому, чтобы любая лаборатория не использовала его в иных целях – как персональные данные, – заявила Попова, отвечая на вопрос депутата Анатолия Выборного, насколько часто происходят на практике такие нарушения. – Поэтому мы считаем необходимым отнести данные о геноме человека к персональным данным».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны сравнил бесконтрольный сбор биометрических данных с недавним инцидентом с клиентами Сбербанка, информация о которых оказалась в открытом доступе в Сети. Парламентарий предложил увеличить ответственность за это вплоть до уголовной. «Сегодняшняя система гистотипирования для пересадки органов создает достаточно потенциально опасную угрозу поиска соответствующего донора, – подчеркнул он. – Вот, например, попадает такая информация, что существует гражданин Иванов, у которого имеется сопоставимость генетических показателей с тем, кто нуждается в пересадке органов. Естественно, это порождает разного рода возможные злоупотребления».

Куринный обратил внимание, что административный штраф за нарушение закона о персональных данных составляет «75 тысяч рублей – и все». «Речь идет о возможном введении уголовной ответственности за то, что эти данные распространяются, так как это весьма опасно. Если появляется информация о каком-либо генетическом дефекте человека, и соответственно, воздействие на него – я не буду сейчас сгущать краски и говорить о конспирологических теориях – но какое-то воздействие именно для него окажется опасным», – пояснил депутат.

Идею Куринного подхватила депутат от «Единой России» Ирина Яровая, которая предложила Роспотребнадзору разработать «комплексные меры по изменению уровня ответственности».

Законопроект в первом чтении был принят единогласно – его поддержали 389 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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