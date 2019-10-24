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Четверг, 24 октября 2019, 12:00 мск

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ЧП в московском метро: на «серой ветке» на пути упал пассажир

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошло ЧП: в результате падения пассажира на рельсы приостановлено движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

В частности, как уточняется, нет движения поездов от «Савёловской» до «Алтуфьево». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен, ЧП в Москве,