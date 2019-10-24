ЧП в московском метро: на «серой ветке» на пути упал пассажир

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошло ЧП: в результате падения пассажира на рельсы приостановлено движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

В частности, как уточняется, нет движения поездов от «Савёловской» до «Алтуфьево». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

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