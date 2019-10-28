Жители Подмосковья заподозрили РЖД в попытке провести пути через дома

Жители Подмосковья заподозрили РЖД в намерении построить дополнительные железнодорожные пути по направлению Москва – Лобня прямо на их домах. Собственники участков в микрорайоне Шереметьевский города Долгопрудный выступили против этого проекта, который предполагается реализовать в рамках второго этапа строительства Московских центральных диаметров (МЦД), и направили обращения в РЖД, правительство Московской области и столичную мэрию.

Как пишет газета «Коммерсантъ», сейчас идет первый этап проекта: на направлении D1 (Лобня – Савеловский вокзал – Одинцово) реконструируют платформы и строят инфраструктуру – в частности, это перехватывающие парковки. Вторым этапом запланировано строительство новых путей, которые по первоначальному проекту должны были обходить дома в микрорайоне Шереметьевский. Но сейчас, как утверждает местная жительница Лолита Матеу, планы РЖД изменились, и пути должны пройти вплотную к домам или прямо по ним. Новый проект взволнованные жители нашли в сети.

Издание отмечает, что стройка уже начата: на берегу канала имени Москвы сделана 200-метровая насыпь, завезен песок, по направлению к поселку вырубают просеку. Это сложно отнести к работам по реконструкции плафтормы. Матеу говорит, что уже сейчас местами пути РЖД отделяют от дач 20-30 метров, и дополнительные пути со всеми положенными отводами там просто не построить. Кроме того, в письмах чиновникам местные жители выразили обеспокоенность по поводу сохранности исторической березовой аллеи и памятника 65-летию победы в ВОВ – которые также могут быть снесены РЖД в рамках проекта строительства МЦД.

Чиновники при этом не увидели повода для беспокойства. Так, в подмосковном минтрансе местным жителям рассказали о плюсах проекта МЦД. В мэрии Москвы на обращение ответил департамент строительства – там уточнили, что заказчиком строительства является РЖД, а проектная документация еще не утверждена, а только разрабатывается. Документы будут готовы в четвертом квартале 2020 года. Жилые кварталы от путей местами отделят шумозащитные экраны. «В настоящее время работы по реконструкции Савеловского направления московской железной дороги не производятся», – заявили чиновники мэрии Москвы. По их словам, старт проекта запланирован не ранее 2021 года.

Работы на берегу канала имени Москвы являются подготовительными для строительства моста через канал, сообщили, в свою очередь, в РЖД. В компании заверили, что проект не затронет памятник героям ВОВ, а «все мероприятия в части сохранения благоприятных экологических условий, ликвидации шумового воздействия и благоустройства прилегающей территории» будут обязательно выполнены.

В Общественном совете при Минтрансе РФ полагают, что РЖД не будет проектировать пути на земле жителей Долгопрудного. «Снос домов, на мой взгляд, совсем крайняя и очень дорогая мера, к которой вряд ли кто-то прибегнет», – полагает глава совета Михаил Блинкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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