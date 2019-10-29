«Мусорная блокада» прорвана: ЕСПЧ принял иск противников подмосковной свалки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в своей истории принял к рассмотрению жалобы из России на мусорный полигон. Речь идет об «Алексинском карьере», расположенном в подмосковном Клину. Соответствующий документ опубликован на сайте судебного органа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в деле объединены 14 жалоб из Клина, направленных в 2017, 2018, 2019 годах. Причем, как отмечают активисты, их приняли на коммуникацию (в работу) в рекордно короткие сроки – обычно это длится до 7 лет.

ЕСПЧ уже направил соответствующий запрос в правительство РФ. Ответить российский кабинет министров должен в январе 2020 года. Далее ответ будет направлен пострадавшей стороне для ознакомления и комментариев. На это выделяется срок тоже 3 месяца, после чего ЕСПЧ вынесет свой вердикт.

Примечательно, что это первое принятое к рассмотрению дело, касающееся свалок, за всю историю участия России в ЕСПЧ и третий прецедент по нарушению прав человека в РФ, связанного с экологией, за все 20 лет работы суда.

Напомним, ТБО «Алексинский карьер» был открыт в 1993 году для нужд Клинского района, но с 2013-го туда начали вывозить отходы из Москвы. После этого местные жители стали жаловаться на сильный запах со свалки.

3 октября 2017 года Клинский городской суд даже приостановил работу полигона на 90 суток, выявив на нем 16 нарушений. В частности, как выяснилось, что у ТБО нет постановление главного государственного санитарного врача РФ об установлении размера санитарно-защитной зоны, которое должно основываться на результатах натурных исследований и измерений, загрязнений атмосферного воздуха с учетом фона и уровней физического воздействия на атмосферный воздух. Несмотря на такие серьезные нарушения, в тот же день было вынесено решение о возобновлении работы полигона. В конце 2017 года правительство области приступило к дегазации полигона.

По оценке директора Всероссийского института природы, заслуженного эколога РФ, члена Экспертного совета Министерства экологии и природопользования Московской области Андрея Пешкова, поджигание факелов на полигонах, которые были появились также в балашихинском «Кучино», деревне Тимохово в Ногинском районе – это «преступление, за которое люди должны в тюрьму садиться».

«Каким образом, удается получить разрешительные документы на то, что там происходит (на полигонах, где уже действует система дегазации)? То, что выбрасывает эта так называемая установка нигде не нормировано, а раз не нормировано, значит – запрещено к использованию на территории РФ. Московская область здесь не исключение. Те, кто дают команду на поджог этого факела, должны нести полную ответственность в соответствии с действующим законодательством, это я как юрист говорю. А вот то, что они не несут эту ответственность, это уже вопрос», – заявлял ранее эколог в интервью РИА «Новый День».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.10.19

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