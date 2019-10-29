«Наследники» Павла Бородина: в Подмосковье влиятельные люди намерены уничтожить уникальный Масловский лес

Застройка Масловского леса в Одинцовском районе Подмосковья грозит экологической катастрофой не только области, но и Москве, считают местные экозащитники. Жители нескольких сел и деревень готовятся дать отпор планам бизнеса и чиновников, которые будут представлены населению сегодня на публичных слушаниях в селе Уборы. Активисты собирают подписи под петицией с требованием запретить застройку особо охраняемой природной территории (ООПТ), и не ставить под угрозу питьевое водоснабжение российской столицы. Между тем, как выяснилось, в строительном проекте задействованы бизнесмены с известными фамилиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООПТ местного значения «Масловская лесная дача» была образована в 2008 году, она расположена на 898 га земли Одинцовского района между деревнями Маслово, Ларюшино и Чесноково – недалеко от знаменитой Никулиной Горы на Рублевке. Территорию пока называют «легкими Москвы» – это настоящий нетронутый хвойный лес с таежными растениями, многие из которых занесены в Красную книгу, причем этот факт официально внесен в паспорт ООПТ.

Теперь около 200 гектаров заповедного леса предполагается вырубить, чтобы построить там торгово-развлекательные объекты для «Парково-Представительского комплекса Вятичи» и автодорогу.

Еще летом прошлого года возмущенные этими планами местные жители достучались до Общероссийский народный фронт (ОНФ), эксперты которого устроили выезд в «Масловскую лесную дачу». На сайте общественников сказано, что «совет депутатов Одинцовского района в нарушение действующего законодательства принял решение о внесении изменений в паспорт природного резервата «Масловская лесная дача», уменьшив его территорию». Автодорога раздробит ООПТ, рядом с ней вырастет инфраструктура, что явно не пойдет заповедному лесу на пользу. «В проекте генплана с.п. Успенское на 183,8 га векового леса планируется создание общественно-деловой зоны, включая 40 трансформаторных подстанций, а также предприятия торгово-развлекательного назначения. Часть территории ООПТ, находящаяся на территории Ершовского с.п., в нарушение паспортного режима ООПТ отдана в аренду и огорожена шестиметровыми заборами. Еще один участок выделен под строительство дополнительной дороги по территории ООПТ. При этом планируемые под застройку территории представляют собой полноценные, практически не пораженные болезнями участки хвойно-широколиственного леса», – заключили в ОНФ.

Однако это не помогло отменить планы по застройке «золотой земли», и дело уже дошло до публичных слушаний. Согласно размещенным в сети материалам по обоснованию проекта генерального плана, изготовленным в 2016 году по заказу Главного управления архитектуры и градостроительства Московской̆ области, в границах планируемого парково-представительского комплекса планируется к созданию 9,6 тысячи рабочих мест на территории общей площадью 183,8 гектара.

«Основные планируемые направления деятельности: торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, представление услуг по обслуживанию населения – спортивно-оздоровительный комплекс, комплексный детско-юношеский образовательно-досуговый центр, административно-бытовой комплекс, инвестиционный бизнес-инкубатор», – говорится в материалах.

В документах также указано, что стройку предполагается начать на участках с кадастровыми номерами 50:20:0050330:1176, 50:20:0050330:1191, 50:20:0050330:1192, 50:20:0050330:1080, 50:20:0050330:1115 и 50:20:0050330:721. В качестве инвестора указано ООО «Внешнеэкономическое объединение «Продинторг». В свою очередь, публичная кадастровая карта гласит, что эти участки принадлежат ООО «Руно Трейд Сервис», ООО «Простор», ООО «Рефлект», ООО «Агроконсалт» и ООО «Каскад».

Согласно данным системы «Контур.Фокус», все эти юрлица связаны между собой. Так, «Продинторг» выступает учредителем ООО «Каскад», а ранее его учредителем являлось ООО «Гренадеры» – как и фирмы под названием «Агроконсалт». Сейчас «Гренадеры» входит в состав учредителей ООО «Каскад». «Продинторг» и «Гренадеры» выступали учредителями ООО «РУНО трейд сервис».

Конечными владельцами ООО «Внешнеэкономическое объединение «Продинторг», согласно данным «Контур.Фокус», являются Андрей Викторович Черномырдин (около 70% в компании), Александр Федорович Визавер (около 20%), Фуркад Абдуллоевич Сатторов (около 10%). По стечению обстоятельств, именно Андреем зовут младшего сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. Ранее в состав учредителей «Продинторга» входил Александр Анатольевич Кучерена – именно так зовут сына известного адвоката.

Фактически проект по строительству торговых и развлекательных центров в Масловском лесу продолжает дело экс-главы управделами президента Павла Бородина, который, как сообщали СМИ, в 1997 году за взнос в 165 млрд рублей в оздоровительный комплекс «Сосны» передал некоему ЗАО «Коттон Вэй» почти 76 гектаров леса. Деревья были вырублены, на месте таежных тропинок поднялись элитные коттеджные поселки. Видимо, для них теперь и потребовался собственный развлекательный комплекс со спортзалом.

Скандал с предстоящей вырубкой Масловского леса можно было бы счесть мелкой локальной историей, ничего не значащей для Москвы – однако, как сообщили экозащитники в письме в РИА «Новый День», в планах инициаторов проекта – дальнейшая застройка этой территории, которая «предполагает захват в том числе и зон санитарной охраны (ЗСО) в пойме Верхней Москвы-реки, откуда получают воду в свои краны москвичи».

Дело в том, что в присоединенном к Москве Рублево-Успенском анклаве планируется построить 3,5 млн квадратных метров недвижимости, и «почти все они приходятся на прибрежную полосу и положенный по федеральным нормам 2-ой пояс ЗСО», отмечают активисты. Все это даст серьезный объем канализационных стоков, 50-55 тысяч кубометров которых каждый день будут попадать в реку Москву, говорят активисты, ссылаясь на заключение ведущего специалиста-гидроэколога Географического факультета МГУ к.г.н., н.с. кафедры гидрологии суши Оксаны Ериной. Таким образом, через 10 лет вода из московского водопровода станет непригодной для питья.

Кстати, против застройки выступал глава стройкомплекса Подмосковья. В январе 2016 зампредседателя правительства Подмосковья Герман Елянюшкин написал письмо министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, которое попало в СМИ и спровоцировало настоящий скандал. Елянюшкин вдребезги разнес идею присоединения к столице частей подмосковных Красногорского и Одинцовского районов. В частности, чиновник сообщил о планах массовой многоэтажной застройки в Рублево-Успенском эксклаве при полном отсутствии развития схемы транспортного сообщения. «Планируемая интенсивность движения автомобилей в 4-5 раз превышает пропускную способность существующих автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь данной территории с автодорогой М-9 «Балтии» и Рублево-Успенским шоссе. Данное обстоятельство приведет к транспортному коллапсу в западной части Московской области», – говорилось в письме. В декабре того же года Елянюшкин был показательно уволен из правительства Подмосковья.

«Давайте прекратим насильственную урбанизацию западного Подмосковья, ведь так дальше жить нельзя. Нужно остановить это безумие и насилие», – отмечают активисты в группе «Застройке-нет!» в «Фейсбуке». Публичные слушания по проекту «Генеральный план Одинцовского городского округа Московской области применительно к населенному пункту деревня Маслово» начнутся сегодня в 19 часов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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