В Москве произошла новая «сероводородная атака»

На северо-западе Москвы зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций по сероводороду. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

В частности, вечером 28 октября в районе Южное Тушино содержание сероводорода достигало 1,5 ПДК. В районах Нагорный и Савеловский также зафиксировано содержание сероводорода в воздухе на верхней границе нормы или с небольшим превышением 1,0 – 1,1 ПДК, передает «Интерфакс».

Отмечается, что прогноз по рассеиванию вредных примесей по Москве и области на ближайшие сутки благоприятный – метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна. Ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Напомним, в последние два года в столице с определенной периодичностью происходят «сероводородные атаки». Последний раз серьезное превышение уровня сероводорода в Москве фиксировалось в нескольких районах юго-востока Москвы. В районе Люблино норма была превышена в 3,2 раза, в Марьине – в 2,1 раза, в Печатниках – в 2 раза.

Как сообщал «Новый День», превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает к стенкам сосуда. Это практически необратимая реакция, которая может привести к летальному исходу.

При этом в рекомендациях ВОЗ отмечается, что негативные последствия для здоровья человека (раздражение глаз) могут наступить при концентрации, превышающей норму почти в 19 раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.19

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