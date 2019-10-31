В Подмосковье госкомпанию поймали на «горячем»: прокурор уже в курсе

В Подмосковье ГУП МО «Мособлэлектротранс» поймали на закупках запчастей для трамвайных вагонов по завышенной цене. Два договора были заключены с аффилированными друг с другом компаниями. Странные контракты обнаружили эксперты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), их выводы подтвердили в региональной Контрольно-счетной палате.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, государственное предприятие «Мособлэлектротранс» в марте заключило два договора на поставку электрооборудования и запасных частей к вагонам на 45 млн рублей. Поставщиками выступали ООО «Технопромавто» и ООО «Проминвест». Эксперты ОНФ выяснили, что цены в контрактах были совсем не рыночными: они оказались завышены в десятки раз. Активисты нашли адреса поставщиков – и очень удивились, узнав, что они зарегистрированы в квартирах многоэтажных домов, складов у них нет – так же, как и своего производства. Своими подозрениями общественники поделились с Контрольно-счетной палатой Подмосковья, и на проверку контрактов вышли аудиторы, которые подтвердили, что начальная максимальная цена договоров на поставку электрооборудования и запасных частей к трамвайным вагонам была завышена. Кроме того, была необоснованно ограничена конкуренция по отношению к участникам электронных торгов, отметили в ОНФ. Все материалы общественники отправили в прокуратуру и УФАС.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителями ООО «Технопромавто» выступают Наталья Косарева и Наталья Суханова, должность гендиректора занимает Сергей Суханов. Он же является соучредителем ООО «Проминвест», еще 50% в установном капитале фирмы принадлежит Денису Сенюшкину.

Государственным унитарным предприятием городского электрического транспорта Московской области «Мособлэлектротранс» с 2010 года руководит Артур Фарберов.

«Технопромавто» заключило в марте этого года контракт с «Мособлэлектротранс» на 19 млн рублей, при этом заявка компании была единственной, зарегистрированной для участия в конкурсе. «Проминвест» в марте подписал договор с госкомпанией на 26,6 млн рублей.

Обе компании в течение как минимум пяти последних лет участвовали только в аукционах, объявленных «Мособлэлектротранс», и ни разу не проиграли торги. По данным «Контур.Фокус», «Проминвест» с декабря 2012 года выиграл 8 таких торгов на сумму почти в 152 млн рублей. «Технопромавто» участвовало и победило в 10 торгах на общую сумму 157,7 млн рублей. При этом, по данным системы, обе фирмы не опускали начальную цену более чем на 3%, а в нескольких случаях она даже возрастала. Так, договор от 6 февраля 2017 года с «Технопромавто» с начальной ценой в 3 млн 355 тысяч рублей подорожал более чем на 7% – до 2 млн 89,5 тысяч рублей. Второй заключенный в этот же день контракт, выставленный на торги по цене 3 млн 355,6 тысяч рублей, подорожал до 3 млн 542 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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