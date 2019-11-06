«Зона притяжения»: в «русские офшоры» разрешили вход иностранным венчурным фондам

Госдума разрешила создавать в «российских оффшорах» венчурные фонды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении был одобрен сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Авторы документа – коммунист Владимир Блоцкий, «эсер» Сергей Крючек, «единороссы» Михаил Бугера, Фатих Сибагатуллин, Евгений Шулепов, Мурад Гаджиев и Владимир Афонский – предложили разрешить регистрацию целевых фондов в специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области, где установлен специальный режим для иностранных компаний. При этом, как выяснилось, инициаторы законопроекта не смогли просчитать предполагаемый экономический эффект от нововведения. На просьбу депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя сообщить в цифрах, сколько страна получает от введения режима САР на двух островах, и сколько получит дополнительно за счет регистрации там венчурных фондов, один из авторов документа, «единоросс» Михаил Бугера заявил, что об этом говорить пока рано.

«Хотелось бы конечно сказать, но регистрация основного количества из этих компаний прошла только в мае этого года, – сообщил он. – То есть они только вышли из пеленок и поползли по пляжам этих двух островов, Русский и Октябрьский. А ожидаемый экономический эффект – он, мне кажется, будет нарастать в связи с принятием сегодняшних поправок в закон. Я убежден, цифры появятся». «Год ушел только на то, чтобы оформить все эти бумаги», – поддержал его коллега по фракции Николай Николаев.

Между тем некоторые представители думской оппозиции отказалась поддерживать поправки на фоне полного отсутствия прогнозируемого эффекта. «Мы не голосовали и за создание этих внутрироссийских офшоров, – заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Речь идет о том, что нашим олигархам, которым сегодня неуютно за рубежом, мы предлагаем разместить компании на наших внутренних офшорах. Чтобы им было комфортно не только в нашем законодательстве, но на них не могли воздействовать и в других юрисдикциях, мы их еще и от налогов освобождаем в этих юрисдикциях».

«Ладно, когда мы компании освобождаем – там все понятно, видно бенефициаров. Но в офшорах есть такая популярная форма – это фонды, в которых вроде как и бенефициар, но в то же время он отделен. Сегодня этот законопроект предлагает эту форму распространить на всю Россию и обкатать ее на внутрироссийских офшорах. Мы за это голосовать не будем – неправильно создавать внутрироссийские офшоры, надо создавать равные и более выгодные условия во всех субъектах РФ», – указал Гартунг.

По его оценке, в случае принятия законопроекта «мы увидим в интернете расследования, кто, как использовал эти фонды и сколько налогов недоплачено в бюджет РФ».

Тем не менее, Николаев в ответ заявил, что для привлечения инвестиций надо создавать удобные условия для иностранного капитала. «Именно такие зоны являются местом притяжения, из таких зон реализуется целый ряд проектов», – подчеркнул он, заявив, что «у нас не офшорная зона, у нас очень четко прописаны все правила».

Между тем, это не убедило представителей фракции КПРФ. «Мы света больше потратили при рассмотрении этого закона, чем от него эффект будет. Это пустой закон. Никакой», – заявил депутат Николай Коломейцев.

Так или иначе, «пустой» законопроект был принят 314 голосами «за» при семи «против» и пяти воздержавшихся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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