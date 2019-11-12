Госдума спасла Крым и Севастополь от «лоббистского закона»

Сегодня нижняя палата российского парламента разрешила Крыму и Севастополю до 2025 года не загонять местные рынки в капитальные строения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, внесенный в конце прошлого года Законодательным собранием Севастополя, в третьем чтении единогласно поддержали 399 депутатов Госдумы. При этом парламентская оппозиция потребовала найти автора закона о «капитальных рынках» и отменить эту вредную для страны идею для всех регионов РФ.

Согласно принятому сегодня документу, поправка вносится в федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» – в частности, дата вступления в силу правила о том, что розничные рынки имеют право работать только в капитальных строениях, меняется с 1 января 2020 года на 1 января 2025-го.

Комментируя этот документ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция поддержит законопроект, однако назвал его временной мерой. «Хочется, чтобы рынки остались навсегда», – заявил он.

Политик обратил внимание, что за последние годы количество рынков в России сократилось с 5 тысяч до 1 тысячи. «Мы сократили рабочие места, лишили горожан возможности купить хорошие продукты, парное мясо, – возмутился Жириновский. – Если мы закон корректируем в плане отсрочки, значит – он был вообще неправильный. Для чего нужно переходить в капитальные строения? Пусть строят, никто же не отказывается. Но это скрытая форма победить конкурента, чтобы фермеры не могли поставлять продукты! А в капитальных строениях будут иностранные продукты».

Лидер ЛДПР также подчеркнул, что только сегодня утром был в магазине крупной торговой сети, а все продукты там были с нитратами. «Что мы делаем? А потом Минздрав не найдет врачей, чтобы всех лечить! – отметил Жириновский. – Надо прекратить трогать розничные рынки, а, наоборот, создавать их везде, ни в коем случае их не закрывать, и не требовать перехода в капитальные строения».

«Надо найти этого вредителя, в каком министерстве он сидит, – потребовал Жириновский разыскать автора закона о переводе розничных рынков под капитальные крыши. – Это все работа на иностранную мафию, чтобы деньги уходили за границу. А наша бабушка не может продать свой укропчик!»

При этом Жириновский сообщил, что его фракция будет вносить закон об отмене нормы о переводе рынков в капитальные строения. «Он (закон) нанес огромный ущерб. Мне хотелось бы посмотреть на автора. Это диверсия», – подытожил он.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, взяв слово, отметил, что готов облегчить задачу коллегам из ЛДПР. «Это Морозов, который успел уже и в администрации президента поработать, и в других местах, – уточнил парламентарий. – Мы с вами цифру меняли 2012 на 2018, когда к нам обратилось 150 тысяч граждан, работающих в различных городах на рынках».

«Напомню, лоббисты торговых компаний заставили принять закон, чтобы все рынки сделать капитальными, – заявил Коломейцев. – Расчет показал – в подавляющем большинстве городов средних и малых надо было потратить годовой бюджет, чтоб сделать капитальные строения. Но мы с вами усугубили эту ситуацию, когда заставили торгующих на рынке купить кассовые аппараты, а частным подворьям запретили продавать выращенные в собственных хозяйствах кур, коров и овец, так как они теперь за тридевять земель должны поехать и взять справку, что она у них не больная».

Вместе с тем коммунист подчеркнул, что оборот торговых сетей в России сегодня равен четверти от ВВП, при этом средства они выводят в оффшоры. «У нас сегодня ни в одном городе нет законно работающих рынков, они жестко подавлены», – подытожил он.

Стоит отметить, что в пояснительной записке к законопроекту сказано, что продление работы рынков в Крыму и Севастополе без капитальных строений «является вынужденной мерой». В документу подчеркивается, что «несмотря на установленный более длительный по продолжительности (относительно иных субъектов РФ) переходный период для управляющих рынками компаний, исходя из анализа информации, поступающей в Законодательное Собрание города Севастополя, розничные рынки, функционирующие как на территории города Севастополя, так и на территории Республики Крым, в установленные сроки не будут приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми действующим федеральным законодательством, что повлечет за собой необходимость приостановления их использования для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и приведет к ряду негативных последствий».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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