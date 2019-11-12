В России создают монопольного Интернет-телевещателя: Госдума поддержала

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект, который, по словам его авторов из «Единой России», упорядочивает трансляцию обязательных общедоступных телеканалов операторами связи, а с другой стороны – должен помочь в борьбе с пиратским распространением телепродукции владельцами информационных ресурсов в Интернете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с помощью этого документа предлагается сформировать единую систему легального распространения программ обязательных общедоступных телеканалов, причем во главе будет единый оператор, выступающий источником доступа к легальному стриминговому вещанию всех каналов двух мультиплексов. Определить эту компанию должен будет Роскомнадзор.

Депутаты «Единой России» заявили, что фракция поддерживать правильный законопроект. Думская оппозиция пока предпочла воздержаться. Представитель ЛДПР Андрей Свинцов обратил внимание, что «ЛДПР всегда выступает за свободный рынок, любая монополия приводит к деградации», и пообещал поддержать инициативу во втором чтении – если авторы документа, как и обещали, одну уполномоченную компанию заменят на несколько. «Мы хотели бы, чтоб в их числе была обязательно госкомпания, и чтобы обеспечила желательно бесплатный доступ – хотя с этим всегда сложности».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «вещатели, взаимодействуя с уполномоченной организацией, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в сети «Интернет», препятствовать незаконному (несанкционированному) изменению видеоконтента со стороны третьих лиц».

«Кроме того, в целях обеспечения единства информационного пространства требует законодательного закрепления принцип соответствия телеканалов, распространяемых в сети «Интернет», сетке вещания таких телеканалов, за исключением продукции телеканала, в отношении которой у вещателя отсутствуют необходимые права на ее распространение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», – отмечают авторы законопроекта.

332 депутата в итоге поддержали законопроект в первом чтении, трое парламентариев воздержались.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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