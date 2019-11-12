С заботой о банках: Госдума поддержала «имитацию исполнения указа президента»

Сегодня Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минфином при участии Банка России в рамках исполнения поручения главы государства президента об отмене комиссии за внутрибанковские переводы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция назвала документ «имитацией исполнения указа президента», однако согласилась поддержать проект, пояснив, что это пусть маленький, но шаг в нужном направлении.

Поправку предложено внести в ФЗ «О банках и банковской деятельности», указав, что «размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной̆ организацией̆ при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Как отметил депутат от «Единой России» Игорь Дивинский, на рынке банковских услуг сложилась такая ситуация, когда «отдельные кредитные организации» вводят так называемый «банковский роуминг», устанавливая «повышенные комиссии для физлиц за переводы в рамках отделений одного и того же банка». Парламентарий подчеркнул, что дифференциации размера комиссии в зависимости от того, в каком отделении открыт счет, быть не должно – такая разница не обусловлена никакими объективными причинами. Комиссия за денежные переводы должна быть одинаковой для всех внутри одного банка – вне зависимости от того, в каком отделении находятся отправитель и получатель.

Между тем, как подчеркнул депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, речь не идет о полной отмене «банковского роуминга». При этом он назвал работу ФАС «имитацией исполнения указа президента». «На мой взгляд, это явно недостаточный шаг», – заявил он.

«У нас сегодня сформировалась фактическая монополия на финансовые услуги, достаточно посмотреть на данные прибыли, которые получает банковский сектор, в этом году прибыль полтора трлн рублей и даже более, и если мы посмотрим, какие проценты берут банки за перечисления физлиц, то вы увидите, что это уже не сотые доли процентов, а целые проценты. Фактически целую страну обложили дополнительным финансовым налогом. Но только не в пользу бюджета, а в пользу банковской сферы. Такие они сирые и убогие, что мы всей страной им еще и помогаем», – констатировал Гартунг, подчеркнув, что антимонопольной службе надо действовать более решительно, не опасаясь мощного банковского лобби. «У ФАС тоже возможности очень серьезные», – подчеркнул парламентарий.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, напомнил, что в период кризиса государство выделяло из бюджета огромные суммы на поддержку банковского сектора – фактически же население помогло банкам выбраться из сложной ситуации. «А кому помогли банки?» – задал он риторический вопрос, попросив коллег вспомнить, к кому из них и сколько раз обращались граждане России, попавшие в долговую кабалу к кредитным организациям.

Между тем представитель ФАС со своей стороны подчеркнул, что в полном объеме выполнены все поручения, которые были им даны.

Законопроект в итоге был принят 396 голосами «за» при одном «против».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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