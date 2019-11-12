«Красная национализация»: госдумская «Единая Россия» испугались «висящего на стене ружья»

Сегодня нижняя палата российского парламента отказалась принимать законопроект о возвращении в государственную собственность приватизированных в 90-е годы госпредприятий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз инициатива представителей КПРФ не вызвала энтузиазма даже у «эсеров». Парламентарии назвали идею коллег плохо проработанной, хотя и отметили, что относятся к ней достаточно серьезно.

В частности, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг обратил внимание, что приватизация в 90-е годы шла по нескольким схемам – по одной из них пакет акций предприятия получали его работники. «Вы как теперь у них эти акции собираетесь выцарапывать? – поинтересовался он, отметив, что в тексте проекта закона о таком варианте нет ни слова. – В таком виде он точно до второго чтения не дойдет».

Со своей стороны парламентарий предложил рассмотреть процесс возвращения в госсобственность компании на примере «АвтоВАЗа», который в советские годы был предприятием полного цикла, а теперь «там многое выделено на аутсорсинг». Как отметил Гартунг, такие изменения являются проблемой для отмены итогов приватизации.

Депутат подчеркнул, что национализация компаний действительно должна быть установлена законодательно, однако воплощение этой идеи от «красных» не оправдала ожиданий. «Мы-то говорили о залоговых аукционах, но тут ни слова о залоговых аукционах нет! – констатировал Гартунг. – Вот мы бы вас тогда поняли».

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Куринный в ответ заявил, что то, о чем говорил Гартунг – технические детали, которые могут быть дополнены ко второму чтению. «Значительная часть крупнейших, стратегических предприятий попала в руки новых хозяев за копейки. Практически вся наша сырьевая сфера, алюминиевый комплекс – попали в руки за одну десятую, а многие говорят, за 5% от рыночной стоимости. Эти предприятия в строго установленных случаях надо вернуть обратно в госсобственность. Эти случаи четко оговариваются и регламентируются – это возвращение стратегических предприятий, преодоление кризиса – к большому сожалению, многие из них были уничтожены новыми собственниками», – сказал Куринный.

При этом классическим примером парламентарий назвал Ульяновский автозавод, на котором когда-то работало 30 тысяч человек, и это градообразующее предприятие производило стратегическую продукцию. «Сегодня на этом предприятии работает 8 тысяч человек, и сегодня собственник фактически добивает предприятие, – заявил Куринный. – Если раньше выпускалось в год 120 тысяч машин, то сегодня выпускается в лучшем случае 50 тысяч. Эта продукция нужна нашему государству. А надеяться на Запад в условиях геополитического противостояния очень сложно. Давайте вернем этот же УАЗ? Посмотрим, за какую цену он был приватизирован, и в законном порядке – это не революционные матросы, не восстание рабочих – рассчитаем эту стоимость, вернем ее владельцам и возвратим предприятие в государственную собственность».

Принятие законопроекта Куринный назвал восстановлением справедливости. «Люди видят, как ушли те предприятия, которые создавали их отцы и дети, а теперь им говорят, что итоги приватизации пересматривать не будут. А жирные коты как жили, так пусть и живут дальше», – подытожил депутат.

Представитель «Единой России» Николай Николаев со своей стороны отметил, что законопроект коммунистов «создан на основе открытых данных ЦРУ США», а итоги приватизации пересматривать нельзя – иначе государство потеряет доверие граждан. «Это не законопроект, это символ, – охарактеризовал он идею коммунистов. – И чем символ абстрактнее, тем легче в него верить и тем меньше он требует доказательств. Мы же не поднимаем вопросы, связанные с национализацией 1917 года? Хотя я уверен, что в этом зале есть люди, чьи семьи лишились имущества тогда, абсолютно честно заработанного. Но нам нужно идти вперед, развивать страну, показывать всеми мировому сообществу, что наша страна – это правовое государство. Что наша страна готова признавать свои какие-то ошибки и исправлять их, но так, чтобы не страдали люди». «Красная» же абстракция вполне может ввергнуть РФ в раскол, считает Николаев.

Между тем, депутат от КПРФ Николай Арефьев в попытке убедить парламентариев заявил, что закон не обязательно тут же исполнять в отношении «Русала» или других империй олигархов – он может спокойно лежать на полке до тех пор, пока государству не потребуется его применить.

Эта мысль совершенно не вдохновила «партию власти». Ружья, которые висят на стене, когда-нибудь выстрелят, указал депутат от «ЕР» Михаил Бугера. Он напомнил, что право республик СССР на решение о выходе из Союза было включено в советское законодательство, и в 90-е годы эта статья сработала. Если бы ее не было, то «и судьба Советского союза, возможно, была бы другой», – заявил «единоросс», подчеркнув, что такие опасные инструменты на стенку в квартире лучше не вешать.

В итоге «национализацию от КПРФ» поддержало всего 65 депутатов, пятеро проголосовали против.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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